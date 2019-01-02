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2 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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2 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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2 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 2 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 2 OCAK 1839

    2 OCAK 1839

    Fotoğrafın mucitlerinden biri olan Fransız fotoğrafçı Louis Daguerre ayın ilk fotoğrafını çekti.

  • 2 OCAK 1870

    2 OCAK 1870

    Brooklyn Köprüsü'nün yapımına başlandı.

  • 2 OCAK 1905

    2 OCAK 1905

    Rus-Japon savaşında Çin'deki Rus üssü Port Arthur, Japon Deniz Kuvvetlerine teslim oldu. Rus İmparatorluğu'nu çöküşe götüren ve 1905 devriminin kapısını açan yenilgiler dizisi başladı.

  • 2 OCAK 1920

    2 OCAK 1920

    Amerikan yazar ve biyokimyacı Isaac Asimov, doğdu.

  • 2 OCAK 1935

    2 OCAK 1935

    Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.

  • 2 OCAK 1943

    2 OCAK 1943

    Türk müzisyen, besteci ve şarkıcı Barış Manço doğdu.

  • 2 OCAK 1959

    2 OCAK 1959

    SSCB Luna 1 adlı uzay aracını fırlattı. "Luna 1" Ayın sınırlarına ulaşarak Güneşin yörüngesine girecek ilk uzay aracı olacaktı.

  • 2 OCAK 1959

    2 OCAK 1959

    Fidel Castro, Küba lideri oldu.

  • 2 OCAK 1968

    2 OCAK 1968

    Dr. Christiaan Barnard, Güney Afrika'da Cape Town'da ikinci kalp nakli ameliyatını gerçekleştirdi

  • 2 OCAK 1975

    2 OCAK 1975

    Türkiye radyoları TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 adıyla yayın yapmaya başladı.

  • 2 OCAK 1975

    2 OCAK 1975

    Charlie Chaplin'e (Şarlo), İngiltere'de ''Sir'' unvanı verildi.

  • 2 OCAK 1979

    2 OCAK 1979

    Türk ve Amerikan arkeologların beş yıl süren ortak çalışmaları sonucu, dünyanın ilk İslam batığı Ege Denizi'nde bulundu

  • 2 OCAK 1980

    2 OCAK 1980

    Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının 27 Aralık 1979'da kendisine verdikleri ve siyasi partilerin liderlerini uyaran mektubu açıkladı. Korutürk, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit ile görüştü.

  • 2 OCAK 1985

    2 OCAK 1985

    ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) resmen ayrıldı.

  • 2 OCAK 1992

    2 OCAK 1992

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

  • 3 OCAK 1992

    3 OCAK 1992

    Türk Silahlı Kuvvetleri, BM'nin çağrısı üzerine 43 yıl aradan sonra ikinci kez bir yabancı ülkenin (Somali) topraklarına ayak bastı.

  • 2 OCAK 2007

    2 OCAK 2007

    Niğde Aladağlar'daki Demirkazık zirvesi tırmanışında 1 Ocak'ta mahsur kalan 6 dağcıdan ikisi öldü, dördü kurtarıldı.

  • 2 OCAK 2015

    2 OCAK 2015

    DEAŞ, Irak'ın Musul, Diyala, Kerkük ve Salahaddin kentlerinde Şiilere ait 17 türbeyi yıktı.

  • 2 OCAK 2016

    2 OCAK 2016

    Suudi Arabistan yönetimi, aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasını infaz etti.

  • 2 OCAK 2017

    2 OCAK 2017

    Brezilya'da ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde başlayan ve başka bölgelere sıçrayan hapishane ayaklanmalarında bir hafta içinde 100’ü aşkın hükümlü hayatını kaybetti, yüzlerce mahkum firar etti.

  • 2 OCAK 2018

    2 OCAK 2018

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu.

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