2 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

2 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 2 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
-
2 OCAK 1839
Fotoğrafın mucitlerinden biri olan Fransız fotoğrafçı Louis Daguerre ayın ilk fotoğrafını çekti.
-
2 OCAK 1870
Brooklyn Köprüsü'nün yapımına başlandı.
-
2 OCAK 1905
Rus-Japon savaşında Çin'deki Rus üssü Port Arthur, Japon Deniz Kuvvetlerine teslim oldu. Rus İmparatorluğu'nu çöküşe götüren ve 1905 devriminin kapısını açan yenilgiler dizisi başladı.
-
2 OCAK 1920
Amerikan yazar ve biyokimyacı Isaac Asimov, doğdu.
-
2 OCAK 1935
Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.
-
2 OCAK 1943
Türk müzisyen, besteci ve şarkıcı Barış Manço doğdu.
-
2 OCAK 1959
SSCB Luna 1 adlı uzay aracını fırlattı. "Luna 1" Ayın sınırlarına ulaşarak Güneşin yörüngesine girecek ilk uzay aracı olacaktı.
-
2 OCAK 1959
Fidel Castro, Küba lideri oldu.
-
2 OCAK 1968
Dr. Christiaan Barnard, Güney Afrika'da Cape Town'da ikinci kalp nakli ameliyatını gerçekleştirdi
-
2 OCAK 1975
Türkiye radyoları TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 adıyla yayın yapmaya başladı.
-
2 OCAK 1975
Charlie Chaplin'e (Şarlo), İngiltere'de ''Sir'' unvanı verildi.
-
2 OCAK 1979
Türk ve Amerikan arkeologların beş yıl süren ortak çalışmaları sonucu, dünyanın ilk İslam batığı Ege Denizi'nde bulundu
-
2 OCAK 1980
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının 27 Aralık 1979'da kendisine verdikleri ve siyasi partilerin liderlerini uyaran mektubu açıkladı. Korutürk, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit ile görüştü.
-
2 OCAK 1985
ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) resmen ayrıldı.
-
2 OCAK 1992
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
-
3 OCAK 1992
Türk Silahlı Kuvvetleri, BM'nin çağrısı üzerine 43 yıl aradan sonra ikinci kez bir yabancı ülkenin (Somali) topraklarına ayak bastı.
-
2 OCAK 2007
Niğde Aladağlar'daki Demirkazık zirvesi tırmanışında 1 Ocak'ta mahsur kalan 6 dağcıdan ikisi öldü, dördü kurtarıldı.
-
2 OCAK 2015
DEAŞ, Irak'ın Musul, Diyala, Kerkük ve Salahaddin kentlerinde Şiilere ait 17 türbeyi yıktı.
-
2 OCAK 2016
Suudi Arabistan yönetimi, aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasını infaz etti.
-
2 OCAK 2017
Brezilya'da ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde başlayan ve başka bölgelere sıçrayan hapishane ayaklanmalarında bir hafta içinde 100’ü aşkın hükümlü hayatını kaybetti, yüzlerce mahkum firar etti.
-
2 OCAK 2018
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu.