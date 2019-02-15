15 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

15 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 15 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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15 ŞUBAT 1564
Bilim insanı Galileo Galilei doğdu.
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15 ŞUBAT 1965
ABD'li müzisyen Nat King Cole hayatını kaybetti.
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15 ŞUBAT 1965
Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.
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15 ŞUBAT 1983
Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.
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15 ŞUBAT 1989
Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.
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15 ŞUBAT 1996
Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu.
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15 ŞUBAT 1999
PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.
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15 ŞUBAT 1999
Ekşi sözlük kuruldu.
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15 ŞUBAT 2002
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.
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15 ŞUBAT 2004
Fatih Akın'ın Almanya-Türkiye ortak yapımı Duvara Karşı filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı.
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15 ŞUBAT 2005
Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.
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15 ŞUBAT 2006
Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
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15 ŞUBAT 2013
Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi göktaşı ve yağmurundan etkilendi.
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15 ŞUBAT 2014
İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı Metro Hattında hizmet vermek üzere açıldı.
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15 ŞUBAT 2014
Almanya'nın başkenti Berlin'de 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü Çinli yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, İnce Buz" filmi kazandı.
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15 ŞUBAT 2015
DEAŞ, Libya'da alıkoyduğu 21 Mısırlı Kıpti'yi öldürdü. Mısır'da 7 gün yas ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kısas hakkını saklı tuttuklarını söyledi.
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15 ŞUBAT 2016
İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.
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15 ŞUBAT 2016
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruldu.
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15 ŞUBAT 2017
Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.