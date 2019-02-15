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15 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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15 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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15 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 15 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 15 ŞUBAT 1564

    15 ŞUBAT 1564

    Bilim insanı Galileo Galilei doğdu.

  • 15 ŞUBAT 1965

    15 ŞUBAT 1965

    ABD'li müzisyen Nat King Cole hayatını kaybetti.

  • 15 ŞUBAT 1965

    15 ŞUBAT 1965

    Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.

  • 15 ŞUBAT 1983

    15 ŞUBAT 1983

    Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.

  • 15 ŞUBAT 1989

    15 ŞUBAT 1989

    Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.

  • 15 ŞUBAT 1996

    15 ŞUBAT 1996

    Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu.

  • 15 ŞUBAT 1999

    15 ŞUBAT 1999

    PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.

  • 15 ŞUBAT 1999

    15 ŞUBAT 1999

    Ekşi sözlük kuruldu.

  • 15 ŞUBAT 2002

    15 ŞUBAT 2002

    Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

  • 15 ŞUBAT 2004

    15 ŞUBAT 2004

    Fatih Akın'ın Almanya-Türkiye ortak yapımı Duvara Karşı filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı.

  • 15 ŞUBAT 2005

    15 ŞUBAT 2005

    Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.

  • 15 ŞUBAT 2006

    15 ŞUBAT 2006

    Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 15 ŞUBAT 2013

    15 ŞUBAT 2013

    Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi göktaşı ve yağmurundan etkilendi.

  • 15 ŞUBAT 2014

    15 ŞUBAT 2014

    İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı Metro Hattında hizmet vermek üzere açıldı.

  • 15 ŞUBAT 2014

    15 ŞUBAT 2014

    Almanya'nın başkenti Berlin'de 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü Çinli yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, İnce Buz" filmi kazandı.

  • 15 ŞUBAT 2015

    15 ŞUBAT 2015

    DEAŞ, Libya'da alıkoyduğu 21 Mısırlı Kıpti'yi öldürdü. Mısır'da 7 gün yas ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kısas hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

  • 15 ŞUBAT 2016

    15 ŞUBAT 2016

    İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.

  • 15 ŞUBAT 2016

    15 ŞUBAT 2016

    Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruldu.

  • 15 ŞUBAT 2017

    15 ŞUBAT 2017

    Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

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