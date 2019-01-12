12 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

12 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 12 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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12 OCAK 1875
Beyoğlu'nda Tünel işletmeye açıldı. Tünel, 1863'te Londra'da hizmete giren yeraltı toplu taşıma sistemlerinden sonra inşa edilen dünyanın en eski 2. yeraltı toplu taşıma sistemidir.
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12 OCAK 1876
ABD'li yazar Jack London, doğdu.
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12 OCAK 1876
Türkiye Cumhuriyeti kurucularından ve aynı ülkenin iki mareşalinden biri olan Fevzi Çakmak, doğdu.
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12 OCAK 1903
Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombası ve ilk nükleer elektrik santralini ve dünyanın ilk termonükleer bombasını yapan nükleer fizikçi Igor Vasilyevich Kurchatov, doğdu.
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12 ocak 1920
İstanbul'da son ''Osmanlı Meclisi Mebusanı'' açıldı.
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12 OCAK 1923
Paris'te Pasteur Enstitüsünde tetanosa karşı serum geliştirildi.
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12 OCAK 1934
Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması'nı imzalayan Yunanistan'ın eski başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
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12 OCAK 1934
Metin Serezli doğdu.
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12 OCAK 1944
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak yaş haddinden emekliye ayrıldı, bu göreve Kazım Orbay getirildi.
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12 OCAK 1945
Tasviri Efkar gazetesi sahibi ve başyazarı Velid Ebuzziya İstanbul'da öldü.
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12 OCAK 1959
Sovyet uzay aracı Luna, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna, yer çekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.
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12 OCAK 1969
Led Zeppelin ilk albümlerini (Led Zeppelin) çıkardı.
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12 OCAK 1976
İngiliz yazar Agatha Christie, yaşamını yitirdi.
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12 OCAK 2000
Hükümeti oluşturan partilerin genel başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, idama mahkum edilen terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdı.
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12 OCAK 1006
Hac farizası için Mekke yakınındaki Mina'da bulunanlardan 364'ü çıkan izdihamda yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
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12 OCAK 2010
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Büyükelçi Oğuz Çelikkol ile yaptığı görüşmedeki tutumu iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açtı.
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12 OCAK 2012
Erzurum'da antrenman yaparken dengesini kaybederek düşen Bursa Uludağ Kayak Kulübü'nün 18 yaşındaki milli kayakçısı Aslı Nemutlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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12 OCAK 2013
Biyolojik pasaport uygulamasıyla doping yaptığı tespit edilen milli atlet Alemitu Bekele, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin 4 yıl cezalı atletler listesine alındı.
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12 OCAK 2014
Türk arkeolojisinin önemli isimlerinden, olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporculardan İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Halet Çambel, 97 yaşında İstanbul'da vefat etti.
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12 OCAK 2015
"Futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı dava ile haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 31 sanıklı davanın dosyalarının birleştirilmesine karar verildi.
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12 OCAK 2016
İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki bombalı terör saldırısında 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
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12 OCAK 2017
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararı aldı.
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12 OCAK 1905
Türk yazar, şair, tarihçi ve ideolog Hüseyin Nihal Atsız, doğdu.