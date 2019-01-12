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12 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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12 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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12 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 12 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 12 OCAK 1875

    12 OCAK 1875

    Beyoğlu'nda Tünel işletmeye açıldı. Tünel, 1863'te Londra'da hizmete giren yeraltı toplu taşıma sistemlerinden sonra inşa edilen dünyanın en eski 2. yeraltı toplu taşıma sistemidir.

  • 12 OCAK 1876

    12 OCAK 1876

    ABD'li yazar Jack London, doğdu.

  • 12 OCAK 1876

    12 OCAK 1876

    Türkiye Cumhuriyeti kurucularından ve aynı ülkenin iki mareşalinden biri olan Fevzi Çakmak, doğdu.

  • 12 OCAK 1903

    12 OCAK 1903

    Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombası ve ilk nükleer elektrik santralini ve dünyanın ilk termonükleer bombasını yapan nükleer fizikçi Igor Vasilyevich Kurchatov, doğdu.

  • 12 ocak 1920

    12 ocak 1920

    İstanbul'da son ''Osmanlı Meclisi Mebusanı'' açıldı.

  • 12 OCAK 1923

    12 OCAK 1923

    Paris'te Pasteur Enstitüsünde tetanosa karşı serum geliştirildi.

  • 12 OCAK 1934

    12 OCAK 1934

    Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması'nı imzalayan Yunanistan'ın eski başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

  • 12 OCAK 1934

    12 OCAK 1934

    Metin Serezli doğdu.

  • 12 OCAK 1944

    12 OCAK 1944

    Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak yaş haddinden emekliye ayrıldı, bu göreve Kazım Orbay getirildi.

  • 12 OCAK 1945

    12 OCAK 1945

    Tasviri Efkar gazetesi sahibi ve başyazarı Velid Ebuzziya İstanbul'da öldü.

  • 12 OCAK 1959

    12 OCAK 1959

    Sovyet uzay aracı Luna, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna, yer çekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.

  • 12 OCAK 1969

    12 OCAK 1969

    Led Zeppelin ilk albümlerini (Led Zeppelin) çıkardı.

  • 12 OCAK 1976

    12 OCAK 1976

    İngiliz yazar Agatha Christie, yaşamını yitirdi.

  • 12 OCAK 2000

    12 OCAK 2000

    Hükümeti oluşturan partilerin genel başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, idama mahkum edilen terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdı.

  • 12 OCAK 1006

    12 OCAK 1006

    Hac farizası için Mekke yakınındaki Mina'da bulunanlardan 364'ü çıkan izdihamda yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

  • 12 OCAK 2010

    12 OCAK 2010

    İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Büyükelçi Oğuz Çelikkol ile yaptığı görüşmedeki tutumu iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açtı.

  • 12 OCAK 2012

    12 OCAK 2012

    Erzurum'da antrenman yaparken dengesini kaybederek düşen Bursa Uludağ Kayak Kulübü'nün 18 yaşındaki milli kayakçısı Aslı Nemutlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

  • 12 OCAK 2013

    12 OCAK 2013

    Biyolojik pasaport uygulamasıyla doping yaptığı tespit edilen milli atlet Alemitu Bekele, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin 4 yıl cezalı atletler listesine alındı.

  • 12 OCAK 2014

    12 OCAK 2014

    Türk arkeolojisinin önemli isimlerinden, olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporculardan İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Halet Çambel, 97 yaşında İstanbul'da vefat etti.

  • 12 OCAK 2015

    12 OCAK 2015

    "Futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı dava ile haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 31 sanıklı davanın dosyalarının birleştirilmesine karar verildi.

  • 12 OCAK 2016

    12 OCAK 2016

    İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki bombalı terör saldırısında 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

  • 12 OCAK 2017

    12 OCAK 2017

    ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararı aldı.

  • 12 OCAK 1905

    12 OCAK 1905

    Türk yazar, şair, tarihçi ve ideolog Hüseyin Nihal Atsız, doğdu.

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