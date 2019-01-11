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11 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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11 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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11 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 11 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 11 OCAK 1556

    11 OCAK 1556

    Divan Şairi Fuzuli öldü.

  • 11 OCAK1905

    11 OCAK1905

    Mustafa Kemal ''kurmay yüzbaşı'' rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu.

  • 11 OCAK 1929

    11 OCAK 1929

    Türkiye'de eski yazılı kitapları yeni harflere çevirmek için Dil Encümeni bünyesinde bir komisyon kuruldu.

  • 11 OCAK 1929

    11 OCAK 1929

    Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde çalışma süresi 7 saate indirildi.

  • 11 OCAK 1937

    11 OCAK 1937

    Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Gaziantep Milletvekili Nuri Conker öldü.

  • 11 OCAK 1943

    11 OCAK 1943

    Kızıl Ordu, Stalingrad kuşatmasını kırdı.

  • 11 OCAK 1946

    11 OCAK 1946

    Arnavutluk'ta Kral Zogo tahtan indirildi, halk cumhuriyeti ilan edildi.

  • 11 OCAK 1948

    11 OCAK 1948

    Ankara Üniversitesi Senatosu, bazı öğretim üyelerini sol eğilimli oldukları için Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki görevlerinden uzaklaştırdı. Görevlerinden uzaklaştırılanlar arasında Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes, Behice Boran, Adnan Cemgil ve Azra Erhat da yer aldı.

  • 11 OCAK 1963

    11 OCAK 1963

    TBMM'de komünizmle mücadele amacıyla komisyon kuruldu.

  • 11 OCAK 1971

    11 OCAK 1971

    İş Bankası Ankara Emek Şubesi silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. İçişleri Bakanlığından soyguncuların Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan olduğu açıklandı.

  • 11 OCAK 1974

    11 OCAK 1974

    İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliğine Muhsin Ertuğrul getirildi. Bir gün önce Vasfi Rıza Zobu bu görevden istifa etmişti.

  • 11 OCAK 1984

    11 OCAK 1984

    Michael Jackson, Thriller adlı albümüyle 8 Grammy ödülü aldı.

  • 11 OCAK 1997

    11 OCAK 1997

    Başbakan Necmettin Erbakan, tarikat tartışmalarının yoğunlaştığı bir sırada, Başbakanlık Konutu'nda 51 tarikat ve cemaat liderine iftar yemeği verdi.

  • 11 OCAK 1998

    11 OCAK 1998

    Basketbol antrenörü Aydan Siyavuş vefat etti.

  • 11 OCAK 1999

    11 OCAK 1999

    Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti kuruldu Demokratik Sol Parti (DSP) azınlık hükümeti. Bülent Ecevit 4. kez başbakan oldu.

  • 11 OCAK 1999

    11 OCAK 1999

    Beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören sanatçı Öztürk Serengil 68 yaşında öldü.

  • 11 OCAK 2011

    11 OCAK 2011

    ''Kıvırcık Ali'' olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz, Çatalca'da geçirdiği trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti.

  • 11 OCAK 2012

    11 OCAK 2012

    Milli Eğitim Bakanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının başkent dışında stadyumlarda değil sadece okullarda kutlanmasını öngören genelge yayımlandı.

  • 11 OCAK 2013

    11 OCAK 2013

    Müzisyenler Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses, Irak’ın Erbil kentinde 40 yıl aradan sonra bir araya geldi. Perver ve Tatlıses, Türkiye'deki sanatçılara "Çözüm Süreci"ne katılma çağrısında bulundu.

  • 11 OCAK 2014

    11 OCAK 2014

    İsrail'in uzun yıllardır bitkisel hayatta olan eski başbakanı Ariel Şaron 85 yaşında öldü.

  • 11 OCAK 2015

    11 OCAK 2015

    Meksika'nın güneyindeki Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında, futbolcuları taşıyan bir otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

  • 11 OCAK 2018

    11 OCAK 2018

    Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu 84 yaşında Sivas'taki evinde yaşamını yitirdi.

  • 11 OCAK 2018

    11 OCAK 2018

    TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

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