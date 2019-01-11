11 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

11 OCAK 1556 Divan Şairi Fuzuli öldü.

11 OCAK1905 Mustafa Kemal ''kurmay yüzbaşı'' rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu.

11 OCAK 1929 Türkiye'de eski yazılı kitapları yeni harflere çevirmek için Dil Encümeni bünyesinde bir komisyon kuruldu.

11 OCAK 1929 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde çalışma süresi 7 saate indirildi.

11 OCAK 1937 Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Gaziantep Milletvekili Nuri Conker öldü.

11 OCAK 1943 Kızıl Ordu, Stalingrad kuşatmasını kırdı.

11 OCAK 1946 Arnavutluk'ta Kral Zogo tahtan indirildi, halk cumhuriyeti ilan edildi.

11 OCAK 1948 Ankara Üniversitesi Senatosu, bazı öğretim üyelerini sol eğilimli oldukları için Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki görevlerinden uzaklaştırdı. Görevlerinden uzaklaştırılanlar arasında Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes, Behice Boran, Adnan Cemgil ve Azra Erhat da yer aldı.

11 OCAK 1963 TBMM'de komünizmle mücadele amacıyla komisyon kuruldu.

11 OCAK 1971 İş Bankası Ankara Emek Şubesi silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. İçişleri Bakanlığından soyguncuların Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan olduğu açıklandı.

11 OCAK 1974 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliğine Muhsin Ertuğrul getirildi. Bir gün önce Vasfi Rıza Zobu bu görevden istifa etmişti.

11 OCAK 1984 Michael Jackson, Thriller adlı albümüyle 8 Grammy ödülü aldı.

11 OCAK 1997 Başbakan Necmettin Erbakan, tarikat tartışmalarının yoğunlaştığı bir sırada, Başbakanlık Konutu'nda 51 tarikat ve cemaat liderine iftar yemeği verdi.

11 OCAK 1998 Basketbol antrenörü Aydan Siyavuş vefat etti.

11 OCAK 1999 Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti kuruldu Demokratik Sol Parti (DSP) azınlık hükümeti. Bülent Ecevit 4. kez başbakan oldu.

11 OCAK 1999 Beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören sanatçı Öztürk Serengil 68 yaşında öldü.

11 OCAK 2011 ''Kıvırcık Ali'' olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz, Çatalca'da geçirdiği trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti.

11 OCAK 2012 Milli Eğitim Bakanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının başkent dışında stadyumlarda değil sadece okullarda kutlanmasını öngören genelge yayımlandı.

11 OCAK 2013 Müzisyenler Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses, Irak’ın Erbil kentinde 40 yıl aradan sonra bir araya geldi. Perver ve Tatlıses, Türkiye'deki sanatçılara "Çözüm Süreci"ne katılma çağrısında bulundu.

11 OCAK 2014 İsrail'in uzun yıllardır bitkisel hayatta olan eski başbakanı Ariel Şaron 85 yaşında öldü.

11 OCAK 2015 Meksika'nın güneyindeki Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında, futbolcuları taşıyan bir otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

11 OCAK 2018 Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu 84 yaşında Sivas'taki evinde yaşamını yitirdi.