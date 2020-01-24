10 olumsuz beden dili hareketi

Hepimizin fark etmeden yaptığı, o anki duygu ya da düşüncelerimizi belli eden hareketlerimiz vardır. Bu hareketler bazen karşı tarafa olumsuz sinyaller gönderebilir ve sohbetin bitmesine, iş görüşmesindeysek işi almamızı engellemesine neden olabilir.

İşte o beden dili hareketleri...

1- Kambur durmak

Kambur durmak karşınızdakilere özgüvensiz bir duruş sergiler. Bundan kaçınmalı ve duruşunuzu dik, kendinden emin bir hale getirmelisiniz. Böylelikle insanlarla olan iletişiminizin kalitesi de çok yükselecek, kendinizi daha rahat ve özgüvenli hissedeceksiniz.

2- Bacakları ya da kolları birleştirmek

Böyle bir duruş sergilediğinizde karşınızdaki kişiye, iletişime açık olmadığınız ve onu dinlemediğiniz mesajını verirsiniz. Daha sağlıklı iletişim kurabilmek için kollarınız ve bacaklarınız açık bir biçimde durun. Karşınızdaki sizinle iletişime çok dava hevesle yaklaşacaktır.

3- Kıpırdanmak, huzursuz durmak

Bir konuşmanın ortasında sürekli parmaklarınızla ritim tutmak, saatinizi kontrol etmek, kıpırdanmak, saçınızla oynamak karşınızdaki kişiye sıkıldığınız ve gitmek istediğiniz mesajlarını verir. Bunun yerine karşınızdaki kişiye odaklanmayı deneyebilirsiniz.

4- Boynunu ovalamak

Stresinizi azaltmak ya da boyun bölgesini rahatlatmak için elinizle ovalıyor olabilirsiniz ama bunu birisiyle konuşurken en az miktarda yapmaya çalışın. Aksi halde karşınızdaki kişiye sıkıntı ve anksiyete dolu bir izlenim vermiş olursunuz.

5- Tırnak yemek

Sürekli tırnaklarınızı yemek, ısırmak karşınızdaki kişiye gergin biri olduğunuz izlenimini verir ve kötü bir izlenim bırakır.

6- Çok fazla ya da yetersiz göz kontağı

Karşılıklı sohbet halindeyken yeterli göz kontağı kurmamak özgüven eksikliği, karşınızdakini sevmemek ya da güvenilmez biri olduğunuz izlenimlerini verir. Çok fazla göz kontağı kurmak ise agresif bir izlenim yaratır ve karşınızdaki kişinin kendini rahatsız hissetmesine sebep olur. İkisinin ortasını bulmaya çalışın.

7- Başka yöne bakmak

Biri konuşurken bir başka yöne bakmak, dikkati dağılmış bir izlenim verir ve oldukça kaba bir davranıştır. Bunun yerine size bir şeyler anlatan ya da gösteren kişiye odaklanın ve onu dinleyin.

8- Göz devirmek

Göz devirmek saygı göstermediğiniz izlenimini yaratır. Yakın bir arkadaşınızla sohbet arasında yaptığınızda gerçek duygunuzu bilebilir ama patronunuz ya da hiç tanımadığınız birileriyle konuşurken bu hareketi yapmak onlara saygısız olduğunuz düşüncesini verir.

9- Gülümsemeyi unutmak

Sohbet esnasında bazen gülümsemeyi unutabiliriz ama buna dikkat etmek gerekir. Sahte bir gülümseme yerine samimi bir gülümseme karşınızdaki kişiye açıklık ve pozitif enerji verir. Böylelikle sohbetiniz de sağlıklı bir yönde ilerler.

10- Çok hareketsiz, durağan olmak

Biriyle konuşurken çok durağan durmak karşınızdakine söyledikleriyle ilgilenmediğiniz izlenimi verir. Bunu engellemek için surat ifadeleri kullanın ve çok abartı olmayacak şekilde karşınızdaki kişinin hareketlerini aynalayın. Bütün bu hareketleri başka insanlarda fark ettiğiniz zaman nasıl hissettiğinize bakarak sizin de diğer kişilere nasıl hissettirdiğinizi anlayabilirsiniz.