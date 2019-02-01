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1 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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1 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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01.02.2019 - 09:39

1 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 1 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1 ŞUBAT 1884

    1 ŞUBAT 1884

    Oxford English Dictionary'nin ilk baskısı yapıldı.

  • 1 ŞUBAT 1887

    1 ŞUBAT 1887

    ABD'de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox ve karısı Hollywood isimli çiftliklerini tapu dairesinde kayderttirdi.Los Angeles'in batısındaki araziye telefon, elektrik, gaz ve su getirttiler.Amerikan sinema endüstrisi burada doğdu.

  • 1 ŞUBAT 1895

    1 ŞUBAT 1895

    Lumiere Kardeşler, ''sinematograf''ı icat etti.

  • 1 ŞUBAT 1896

    1 ŞUBAT 1896

    Giacomo Puccini'nin La bohème operası ilk kez İtalya'nın Turin şehrinde sahnelendi.

  • 1 ŞUBAT 1913

    1 ŞUBAT 1913

    Dünyanın en büyük tren istasyonu Grand Central Terminal, New York'ta açıldı

  • 1 ŞUBAT 1915

    1 ŞUBAT 1915

    20th Century Fox film şirketi kuruldu.

  • 1 ŞUBAT 1926

    1 ŞUBAT 1926

    Ankara'da Gazi İstasyonu açıldı.

  • 1 ŞUBAT 1935

    1 ŞUBAT 1935

    Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.

  • 1 ŞUBAT 1936

    1 ŞUBAT 1936

    Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz dünyaya geldi.

  • 1 ŞUBAT 1949

    1 ŞUBAT 1949

    İlkokullarda ihtiyari olarak din dersi okutulmasına karar verildi.

  • 1 ŞUBAT 1979

    1 ŞUBAT 1979

    İran dini lideri Ayetullah Humeyni Tahran'a döndü.

  • 1 ŞUBAT 1979

    1 ŞUBAT 1979

    Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldü. 25 Haziran'da yakalanan saldırgan Mehmet Ali Ağca, 1980'de ölüm cezasına çarptırıldı.

  • 1 ŞUBAT 1999

    1 ŞUBAT 1999

    Türk pop müziği sanatçısı Barış Manço geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

  • 1 ŞUBAT 2012

    1 ŞUBAT 2012

    30 yıllık Dev-Yol davası düştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesinde 574 sanıkla 18 Ekim 1982'de başlayan Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.

  • 1 ŞUBAT 2014

    1 ŞUBAT 2014

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, İspanyol futbolunun önemli şahsiyetlerinden Luis Aragones 75 yaşında hayatını kaybetti.

  • 1 ŞUBAT 2016

    1 ŞUBAT 2016

    Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ali Beratlıgil, 84 yaşında vefat etti.

  • 1 ŞUBAT 2018

    1 ŞUBAT 2018

    Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi. Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.

  • 1 ŞUBAT 2018

    1 ŞUBAT 2018

    İngiltere'de bulunan Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihi İznik Çinisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ait oldukları Anadolu topraklarına geri getirildi. Tarihi eserler Etnografya Müzesinde muhafaza altına alındı.

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