1 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

01.02.2019 - 09:39
1 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 1 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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1 ŞUBAT 1884
Oxford English Dictionary'nin ilk baskısı yapıldı.
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1 ŞUBAT 1887
ABD'de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox ve karısı Hollywood isimli çiftliklerini tapu dairesinde kayderttirdi.Los Angeles'in batısındaki araziye telefon, elektrik, gaz ve su getirttiler.Amerikan sinema endüstrisi burada doğdu.
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1 ŞUBAT 1895
Lumiere Kardeşler, ''sinematograf''ı icat etti.
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1 ŞUBAT 1896
Giacomo Puccini'nin La bohème operası ilk kez İtalya'nın Turin şehrinde sahnelendi.
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1 ŞUBAT 1913
Dünyanın en büyük tren istasyonu Grand Central Terminal, New York'ta açıldı
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1 ŞUBAT 1915
20th Century Fox film şirketi kuruldu.
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1 ŞUBAT 1926
Ankara'da Gazi İstasyonu açıldı.
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1 ŞUBAT 1935
Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.
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1 ŞUBAT 1936
Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz dünyaya geldi.
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1 ŞUBAT 1949
İlkokullarda ihtiyari olarak din dersi okutulmasına karar verildi.
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1 ŞUBAT 1979
İran dini lideri Ayetullah Humeyni Tahran'a döndü.
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1 ŞUBAT 1979
Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikast sonucu öldürüldü. 25 Haziran'da yakalanan saldırgan Mehmet Ali Ağca, 1980'de ölüm cezasına çarptırıldı.
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1 ŞUBAT 1999
Türk pop müziği sanatçısı Barış Manço geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
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1 ŞUBAT 2012
30 yıllık Dev-Yol davası düştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesinde 574 sanıkla 18 Ekim 1982'de başlayan Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.
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1 ŞUBAT 2014
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, İspanyol futbolunun önemli şahsiyetlerinden Luis Aragones 75 yaşında hayatını kaybetti.
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1 ŞUBAT 2016
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ali Beratlıgil, 84 yaşında vefat etti.
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1 ŞUBAT 2018
Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi. Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.
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1 ŞUBAT 2018
İngiltere'de bulunan Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihi İznik Çinisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ait oldukları Anadolu topraklarına geri getirildi. Tarihi eserler Etnografya Müzesinde muhafaza altına alındı.