Ziba babası için yarıştı

Hamit SAKALLI

Yusuf Tosun anısına Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) tarafından 23 Eylül Pazar günü Yusuf Tosun Rock Oil Klasik Otomobil 2018 yarışı gerçekleştirilmişti.

29 Ocak 2018 tarihinde babası Yusuf Tosun'u kaybeden kızı Ziba Tosun da babasının anısına düzenlenen bu yarışa katıldı. Ziba Tosun, arkadaşı Burcu Denizalp ile katıldığı bu yarışta başarı göstererek ikinci olarak kürsüye çıktı.

Babası adına düzenlenen yarışta kupasını alan ZibaTosun yarışla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Aslanköy'deki Yusuf Tosun&Sons Ltd şirketinde babamızın adını yaşatmaktayız. Babamın adına düzenlenen Yusuf Tosun Rock Oil Klasik Otomobil 2018 yarışı için KTKOD başkanı Burçin Aliusta'nın büyük katkısı oldu.

Bu yarışın benim için anlamı büyüktü. İlk klasik yarışım olmasının yanı sıra yarışın babamın anısına olması benim için çok önemliydi. Babamın anısına yapılan bu yarışta yakın arkadaşım Burcu Denizalp ile ikinci gelerek hem babamı hem de kendimizi onurlandırdık.

Tosun ve Rock Oil ailesi olarak KTKOD'a çok teşekkür ederiz. Babam Yusuf Tosun' un anısını her zaman yaşatacağız."