Zarlar İskele’de atıldı

50. İskele Festivali, bir kez daha tavla müdavimlerini bir araya getirmeyi başardı. Turnuva İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ilk zarı atmasıyla başladı. İskele Belediye Gazinosu’nda bu yıl 8.’si gerçekleştirilen, 2 gün süren ve 87 kişinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. TURNUVA BİRİNCİSİ HALİL BEKCAN İbrahim Şenmert’in organize ettiği, İskele Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen tavla turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi. 87 kişinin katıldığı yarışmada 1000 TL’lik para ödülü kazanan isim Halil Bekcan oldu. Bekcan para ödülünü ve kupasını İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa’nın elinden aldı. İKİNCİLİK BAŞDOĞRULTMACI’NIN 8. Tavla Turnuvasında 500 TL’lik ikincilik ödülünün sahibi ise Rıza Başdoğrultmacı oldu. Başdoğrultmacı para ödülü ve kupasını İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağlar Karadağ’dan aldı. Festival kapsamında yer alan tavla turnuvasında üçüncü olan Deniz Kızılbora’ya 250 TL’lik para ödülü ve kupa takdim edildi.

Dereceye giren oyuncular;

1. Halil Bekcan

2. Rıza Başdoğrultmacı

3. Deniz Kızılbora

4. Murat Ocak

EN İYİ KADIN OYUNCU ÇİLER ERMETAL

En iyi kadın oyuncu ödülünün de turnuva organizatörü İbrahim Şenmert tarafından Çiler Ermetal’e verildiği turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılar anı fotoğrafı çektirdi.