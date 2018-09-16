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Zarlar Ersoy anısına atıldı

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Zarlar Ersoy anısına atıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin organize ettiği 11. Mehmet Ersoy Tavla Anı Turnuvası, geçtiğimiz Cumartesi günü  iki kategoride gerçekleştirildi.

Düz ve bastırmalı olarak organize edilen turnuvaya, 30 dernek üyesi katıldı. Merhum KTFHGD üyesi Rahmetli Mehmet Ersoy’u rahmetle andığımız bu anlamlı günde eşi Gülçin Ersoy ve oğlu Ozan Ersoy hazır bulundular. Dernek başkanı Niyazi Nizam’ın yanında eski dernek başkanları Sadık Özbilgehan, Abdullah Özsusuzlu, Savaş Tilki ve Ersoy ailesi birlikte dereceye giren tavlacılara ödüllerini takdim ettiler. Ayrıca, Gülçin Ersoy, derneğe yaptığı bu faaliyetten dolayı sonsuz teşekkürlerini iletti.

Düz Tavla:

1. Mehmet Özbilgehan

2. Adalet Bütün

Bastırmalı Tavla:

1.  Enver Öztürk

2.  Osman Küçük

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