Zarlar, Atatürk ve Cumhuriyet için atılacak

Bafra’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü kutlama amaçlı, tüm gelirlerinin SOS Çocuk Köyüne bağışlanacağı özel tavla turnuvası düzenlenecek

Ulu önderimiz Atatürk’ü anma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü kutlama amaçlı, tüm gelirlerinin SOS Çocuk Köyüne bağışlanacağı özel tavla turnuvası, Bafra’da bulunan Kaya Artemis Resort’ta gerçekleştirilecek.

Gürdağ Trading Industry LTD ana sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Tavla Organizasyonlarının yürütümünü üstlendiği uluslar arası tavla formatında oynanacak olan turnuva, 8 Aralık Pazar sabah saat 10:30’da son kayıtların alınması ve kura çekimine müteakip başlayacak.

Aynı gün kupa seremonisi ile son bulacak olan turnuvada ayrıca CaramelChocolate firma olarak özel ödüller dağıtacak.

Tüm gün boyunca tavla şöleninin yaşanacağı turnuvaya kayıt ücreti, 50 TL oldu. Turnuvaya katılmak isteyen tavla severler Lefkoşa’da SOS Çocuk Köyü giderek kayıtlarını yaptırabilirler. Bununla birlikte Lefkoşa dışından katılmak isteyen tavla severler Limasol Türk Kooperatif Bankası SOS Çocuk Köyü hesabına da yatırabilirler.

Resmi kayıt yaptıran ilk 10 bayan ve ilk 10 erkek tavla severler özel Atatürk biblosu ile ödüllendirilecekler. Bununla birlikte Kaya Artemis’te bulunan SOS Çocuk Köyü standında da son kayıtlarını en geç saat 10:30’a kadar yapılabilecek.

Ana kademe, teselli kademesi ve 1 puanlık mini turnuvalar şeklinde yürütülecek organizasyonda toplamda 40’a yakın, bu turnuva için özel olarak üretilen Atatürk Kupaları takdim edilecek.

Limasol Türk Kooperatif Bankası. Hesap no :10-304-0001600318

Teselli kademeli Tek eliminasyon sistemli progresif turnuva modelindeki turnuvada, ana kademe maç sayısı 9, teselli kademesi maç sayısı 7 olacak.

Ödüller ise şöyle olacak:

Ana Kademe Şampiyonu : ATATÜRK KUPASI + PRECISON ZAR

Ana Kademe Finalisti : ATATÜRK KUPASI + PRECISON ZAR

Ana Kademe Yarı finalistleri : ATATÜRK KUPASI

Teselli Kademesi Şampiyonu : ATATÜRK KUPASI + PRECISION ZAR

Teselli Kademesi Finalisti : ATATÜRK KUPASI

Teselli Kademesi Yarı Finalistleri : ATATÜRK KUPASI

Ayrıca Ana kademe ilk 4 ve teselli kademesi ilk 2 oyuncuya Caramel firmasının özel hediye sepetleri verilecektir.

PROGRAM

Pazar:

10:30 - TURNUVA İÇİN SON KAYIT****

11:00 - 1. Tur maçları

12:30 - Yemek arası

13:30 - 2. Tur maçları ve teselli kademesi maçlarının startı

19:30 - Kupa seremonisi ve kapanış….