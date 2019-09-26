Zarlar Ali Aytaç anısına atıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Ali Aytaç Tavla Turnuvası Dernek Merkezi’nin bahçesinde 25 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi. KKTC Telsim’in katkıları ile merhum spor yazarı Ali Aytaç anısına düzenlenen turnuvanın şampiyonu Necati Özsoy oldu.

Turnuvanın finalinde rakibi Şükrü Burağan’ı mağlup eden Özsoy birinci olurken, Burağan ikinci oldu. Üçüncülük maçında rakibi Hüseyin Özbarışcı’yı yenen Hazel Kafidir turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Ali Aytaç’ın oğlu Hüseyin Aytaç’ın da katılarak mücadele ettiği turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını dernek yönetim kurulu üyeleri takdim etti.