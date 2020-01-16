Zağlul’un hedefi milli takım

MMA (Karma Dövüş Sanatı) sporcusu Ahmet Zağlul, milli takım seçmelerinde başarılı olup, milli takıma seçileceğini ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyor

CyprusBullandLion Spor Kulübü sporcusu Ahmet Zağlul,ülkemizde Şubat ayında düzenlenecek olan MMA (Karma Dövüş Sanatı) turnuvasına hazırlanıyor.

CyprusBullandLion Spor Kulübü sporcusu Ahmet Zağlul organizasyon öncesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekim "Reis" Özgüvenli ve Kani Bilginaylar yönetiminde çalışmalara ara vermeden devam eden Ahmet Zağlul ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor.

Güreş kökenli sporcu Ahmet Zağlul yarışma öncesi yaptığı kısa açıklamada, son derece elit, donanımlı salonda çok değerli ve önemli hocalarla çalıştığına vurgu yaparak, pratik ve mental çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

MMA turnuvasında en iyisini yapmak için mücadele edeceğini belirten Ahmet Zağlul, hayalindeki fırsatları yakalayabilme adına canla başla çalışarak fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi. Organizasyona katılımına maddi – manevi destek olan Kemal Uçaner ve Ersin Orkoz’a teşekkür eden Ahmet Zağlul, ailelere de mesaj göndererek, zihin ve beden bütünlüğünü yaşamaları için çocuklarınısavunma sanatlarına yazdırmalarını istedi.

Ahmet Zağlul’üturnuvaya hazırlayan antrenörü Ekim "Reis" Özgüvenli yaptığı açıklamada, 15 yıl önce güreşe birlikte başladığısporcusu Ahmet Zağlul'un yeteneği ve başarı hırsını antrenmanlarda hemen gözönüne serildiğini belirterek MMA branşında ilerlediğini söyledi. BrazilianJiuJitsu branşında antrenmanları artırırken yer oyunlarını ileriye taşımayı hedefinde olduklarını belirten Ekim "Reis" Özgüvenli, haftada 3 gün MuayThai çalışarak Ahmet'i olabildiğince hızlı ve yapıcı bir şekilde hazırladıklarını, MMA branşında milli takım seçmelerinde başarılı olacağından çok umutlu olduğunu, Ahmet’in milli takıma seçildiği takdirde ise ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.