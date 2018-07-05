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Yüzücülerimiz Türkiye’de milli takım seçmelerine katılacak

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Karma yüzme takımı, 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yıldız-Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakası’na katılacak

Yüzücülerimiz Türkiye’de milli takım seçmelerine katılacak
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından oluşturulan karma yüzme takımı 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Turkcell 13 Yaş Erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak. Karma yüzme takımı ayrıca Yıldız-Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakasına da katılacak.

Kafilede sporcu olarak Doğukan Ulaç, Buğra Korahan, Buğra Buba, Paşa Sezener, Cahit Bozatlı, Emre Ersoy, Yusufcan Hasan Şensoy, İpek Aksel,Rüzgar Maneoğlu, Mert Türsoy yer alırken, antrenörler olarak Cem Dağdelen ile Ergüder Oyal, yönetici olarak da Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt yer almakta.

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