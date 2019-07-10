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Yüzücülerimiz, İzmir'de kulaç atacaklar

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Yüzücülerimiz, İzmir'de kulaç atacaklar
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2019 yılında ülkemizde ve Türkiye’de yapılan müsabakalarda Türkiye Yüzme Federasyonunun belirlediği barajları geçen 13-14 yaş kategorisindeki Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunun 4 sporcusu ( Enes Kansız, Mert Türsoy, Rüzgar Maneoğlu, Sarp İşçi), 2 antrenör eşliğinde (Mehmet Gürcenk, Tuncay İbrahimzade) İzmir Narlıdere’de yapılacak olan 13-14 yaş Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında federasyonu temsilen 12 Temmuz sabahı adadan ayrılacaklar. 

Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımının da yüzücüleri olan yüzücülerimiz, 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki Cihabir Culhaoğlu Türkiye Arena Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonasında derece arayacaklar.

Etiketler; #İzmir #Yüzücü
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