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Yüzücülerimiz, İstanbul’da kulaç atacaklar

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Yüzücülerimiz, İstanbul’da kulaç atacaklar
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonuyüzücüleri, İstanbul Beylikdüzü’nde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda ve 24-28 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Turkcell Kulüplerarası Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu temsil edecekler.

Federasyonu Doğukan Ulaç, Cahit Bozatlı, Emre Ersoy, Paşa Sezener ve Mert Türsoy’dan oluşan sporcu kafilesi temsil edecek. Kafile bugün sabah adadan ayrılacak.

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