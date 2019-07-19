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Yüzme yarışı para ödüllü olacak

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Yüzme yarışı para ödüllü olacak
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde yüzme yarışı düzenleyecek.

Çatalköy’deki Diana Beach’te düzenlenecek olan yüzme yarışı bugün yapılacak. Yüzme yarışında küçüklerin 1500 metre, büyüklerin ise 3000 metre yüzecekleri yarış sabah saat 09:30’da başlayacak.

Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonunda federasyon tarafından yaş kategorilerinde dereceye girenlere plaket madalya, genel klasmanda dereceye girenlere kupa verilecek. Aynı zamanda Spor Dairesi tarafından da genel klasmanda dereceye girenlere ödül olarak hediye çeki verilecek. Buna göre birinci gelene 700 TL, ikinci gelene 500 TL, üçüncü gelene 300 TL ödül verilecek.

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