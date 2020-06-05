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Yusuf baba olmanın sevincini yaşıyor

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Yusuf baba olmanın sevincini yaşıyor

Mağusa Türk Gücü kalecisi Yusuf Yontar ilk kez baba olma sevinci yaşarken, Yusuf – Rana Yontar çiftinin Mağusa Tıp Merkezi’nde Muhammed ismini verdikleri erkek bebekleri dünyaya geldi

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün başarılı kalecisi Yusuf Yontar ilk kez baba olma sevinci yaşadı. Yusuf Yontar ve eşi Rana Yontar’ın bugün Mağusa Tıp Merkezi’nde bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

Yontar çift bebeklerine Muhammed ismini verirken, Yusuf Yontar bebeğinin doğumu ile ilgili duygularını şöyle açıkladı:

“Allah’ın izniyle oğlumuz bugün sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiştir. Hiçbir çiçek kokusu, evlat kokusu kadar muhteşem değildir derlerdi inanmazdım. Dünyanın en güzel kokusuymuş evlat kokusu. Sevgimin en büyüğü, göz nurum, tüm varlığımsın. Dünyaya hoşgeldin canım oğlum. Canım eşim, annemizin de sağlığı yerindedir. Canım oğlum, umarım bütün hayatın mutluluk, başarı ve sağlıkla geçer.”

Bu arada Mağusa Türk Gücü kulübü de kulübün sosyal medya hesabından futbolcusunun mutluluğuna ortak oldu.

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