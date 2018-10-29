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Yumruklar 29 Ekim için atıldı

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Mağusa Anadolu İdman Yurdu Spor Kulübü’nün organize ettiği 29 Ekim Boks Turnuvası yapılırken, Lefkoşa’dan A TEAM birinci oldu

Yumruklar 29 Ekim için atıldı
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Mağusa Anadolu İdman Yurdu Spor Kulübü’nün KKTC Boks Federasyonu yetkisinde organize ettiği 29 Ekim Boks Turnuvası önceki gün yapıldı.

Mağusa Belediyesi’ne ait Mağusa Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya otuz civarında sporcu katılırken, organizasyon sunculuğunu Mesut Öğüt yaptı. Mağusa’da ilk kez geniş kapsamlı yapılan ve oldukça başarılı bir şekilde organize edilen turnuvaya Lefkoşa’dan A TEAM ve SST, Mağusa’dan Anadolu İdman Yurdu ve Girne’den Dos Box takım  sporcuları yanı sıra ferdi boksörler de katıldı. Takım birinciliğini ise A TEAM kazandı. Turnuvaya büyük ilgi olurken, yaklaşık 500 dolayında sporsever başından sonuna çekişmeli geçen maçları büyük bir ilgiyle takip etti. Turnuva sonunda kupa ve madalya töreni yapıldı. Kazananlara ve dereceye girenlere kupa ve madalyalarını KKTC Boks Federasyonu Asbaşkanı Hasan Karacalı, Anadolu İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Alparslan Ulak ve Federasyon MHK Başkanı Serdar Özkan verdi. Ayrıca Alparslan Ulak tarafından KKTC Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit adına turnuvada yer alan Asbaşkan Hasan Karacalı’ya ve MHK Başkanı Serdar Özkan’a plaket takdim edildi.

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