banner107
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
38 0
Harper Orhon partisine isyan etti
Harper Orhon partisine isyan etti
81 0
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
279 0
BMW 8 geri döndü
BMW 8 geri döndü
34 0
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
38 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
72 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
24 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
108 0
banner82
banner147

Yücebaş, Türkiye’yi temsil edecek

banner27

Yücebaş, Türkiye’yi temsil edecek
banner137

Red Bull Car Park Drift’in Türkiye finali yapılırken, yarışı kazanan İbrahim Yücebaş, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenecek Dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek

Red Bull Car Park Drift’in Türkiye finali, İstanbul’da yapıldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında gerçekleştirilen organizasyonda, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan İbrahim Yücebaş 338 puanla birinci oldu.

Yarışta Kemal Özhaseki ikinci, Özer Mollamehmetoğlu ise üçüncü sırada yer aldı. Dünyanın 12 farklı noktasında düzenlenen organizasyonun Türkiye finalinde 23 pilot piste çıktı. İlk turda elemeler sonucunda 8 pilot finale kaldı. Yarışı kazanan İbrahim Yücebaş, 23 Eylül’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.