Yücebaş, Türkiye’yi temsil edecek

Red Bull Car Park Drift’in Türkiye finali yapılırken, yarışı kazanan İbrahim Yücebaş, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenecek Dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek

Red Bull Car Park Drift’in Türkiye finali, İstanbul’da yapıldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında gerçekleştirilen organizasyonda, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan İbrahim Yücebaş 338 puanla birinci oldu.

Yarışta Kemal Özhaseki ikinci, Özer Mollamehmetoğlu ise üçüncü sırada yer aldı. Dünyanın 12 farklı noktasında düzenlenen organizasyonun Türkiye finalinde 23 pilot piste çıktı. İlk turda elemeler sonucunda 8 pilot finale kaldı. Yarışı kazanan İbrahim Yücebaş, 23 Eylül’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.