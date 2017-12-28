Yılı, buz gibi suda uğurlayacaklar

Manş Denizi’ni aşarak büyük bir başarıya imza atan yüzücülerimiz Caner Aspava, Osman Akkuş ve Hasan İlker, Yedidalga’daki Aspava Restorant bölgesinde, 30 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan yüzme partisi ile 2017’ye veda edecekler.

Soğuk hava ve suya rağmen partiye hazırlıklarını sürdüren yüzücüler, soğuğa aldırış etmezlerken, katılan yüzücülerin tümüne anı madalyasının verileceği yüzme partisine kadar hazırlıklarını sürdürecekler. Aspava Restorant’ın organize ettiği Yüzme partisi katılmak isteyen herkese açık olacak.