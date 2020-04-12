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Yeşilyurt Spor Derneği, Lefke için devrede

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Yeşilyurt Spor Derneği, Lefke için devrede

Yeşilyurt Spor Derneği yeniden faaliyete geçtikten sonra çalışmalarına sürdürürken, Lefke bölgesinde düzenlenen yardım kampanyasına da katkı koyuyor.

Değerli Lefkebölgesi halkı; “Yeşilyurt Spor Derneği olarak biz de Lefkebölgesi hudutları içerisinde yer alan ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasına katkı koyup desteğimizi bildiriyoruz.

Buna ek olarak bu kampanyaya destek vermek isteyenler için ilgili hesap numaralarını paylaşıyoruz. Birlikte başaracağız.

Lefke Belediyesi tarafından başlatılan ardım kampanyası ile ilgili hesap numaraları aşağıdaki gibidir;
ZİRAAT BANKASI
Hesap İsmi: Lefke Belediyesi
UBAN: TR 79000 1000 862600 567665001

İŞ BANKASI
Hesap ismi :lefke belediyesi
UBAN: TR 810006400000168060008442

İKTİSAT BANKASI
HESAP NO :90413486356
UBAN:CT88128020410000000003486356

CREDİT WEST BANK
HESAP NO : 100502863
UBAN: CT38136094410000000100502863
 

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