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Yeniboğaziçi’nda sporun onur gecesi

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Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Spor Onur Gecesi”nde ülke sporunda bu sezon biryesel ve takımsal bazda başarılı olanlara ödüller verildi

Yeniboğaziçi’nda sporun onur gecesi
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 Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Spor Onur Gecesi”nde ülke sporunda bu sezon biryesel ve takımsal bazda başarılı olan ekipler için düzenlenen törende ödüller verildi.

Spor komitesi tarafından belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde bireysel sporlarda yurt içi ve yurt dışında başarılı olan sporcular Yeniboğaziçi festival alanı Amfi Tiyatroda “Spor Onur Gecesi”nde ödüllendirildi.

“Spor Onur Gecesi”nde Nev Fitness kulübünün, Türkiye Avrupa Dünya Fitness ve Çocuk Fitness Şampiyonları ile KKTC Çocuk Fitness Milli Takımı, gösteriler sundular. “Spor Onur Gecesi”nde ödüller Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Festival Komitesi başkanı Bedia Balses Çeliker, Kültür Sanat Birim Sorumlusu Mehtap Sayıner, Meclis Üyeleri Enver Ermetal, Çiler Ermetal, Süleyman Serinay, Rahme Fahlioğlu, İsmail Köseoğlu, Fuat Efendi, Ertan Akabelli ve Spor Komitesinden Aydın Kayol, Halil Erdoğuş tarfından verildi. 

Spor Onur Ödülü Alanlar ;

Görkem Çırakoğlu ( Vucüt Geliştirme)

İbrahim Yavuz ( Tekerlekli Sandalye Basketbol)

Haluk Çakar (Voleybol)

DAÜ Santranç Takımı

Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı

Süleyman Özkoç (Dörtyol Altyapı Koordinatörü)

Yonpaş Dumlupınar U21 Futbol Takımı

Bekir Esendağlı (Tenis)

Ayşe Mullacuma (Futbol Tenisi)

Buğra Eryıldız ( Voleybol)

Merve Çelebi (Voleybol)

Cem Dağdelen (Ironman)

KKTC Genç Milli Bilardo Takımı

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