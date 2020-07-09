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Yelkenliler, çıkarma yaptılar

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Yelkenliler, çıkarma yaptılar

Girne – Alsancak Yelken İhtisas Spor Kulübü 2020 yılı Faaliyet programında yer alan üç adet

sezon yarışının birincisi kulüp eğitim alanı olan Yavuz ÇıkartmaPlajında yapıldı.

25 kursiyerin katılımı ile iki yelken (Optimist ve Lazer) kategorisinde Kız -Erkek "sosis rota"

parkurunda yarışmalar gerçekleştirildi.Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve katılım sertifikaları ailelertarafından verildi.

Sonuçlar:

Optimist Kızlar

7-8 Yaş Optimist Kız:

1- Mira Yüksel

2-Kayla Güneşel

9-10 Yaş Optimist Kız:

1- NildaParalik

2-Mira Güneşel

3-Lavin Paralik

11-12-13 Yaş Optimist Kız:

1- Ada Ekşi

2- Lir Atak

3- Defne Kaynakkan

Optimist Erkekler

8-9 Yaş Optimist Erkek:

1- Mert Uyanık

2- Demir Şener

3- RüzgarDirel

3- Mehmet Özkardaş

10-11 Yaş Optimist Erkek:

1- Doruk Ercan

2- Emir Asaf Yüksel

3- Güner Manavoğlu

3-Efe Onbaşı

Lazer Kız

1- Azra Taşkıran

2- Cansu Kaya

3- Ece Ülgen Akfert

Lazer 11 Yaş Erkek

1- Erin Ertuğrul

2-Doğa Direl

3- Ali Peker

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