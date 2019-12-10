banner255
banner69
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
11 0
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
170 0
 
Kuğulu Park oldu sulu park
Kuğulu Park oldu sulu park
29 0
Hentbol U20’lerde sona doğru
Hentbol U20’lerde sona doğru
28 0
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
34 0
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
42 0
“Öksüzler” perde açıyor
“Öksüzler” perde açıyor
26 0
banner82

Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi

banner27

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2019, KKTC, Türkiye ve İtalya’dan aralarında engelli yüzücülerin de olduğu 133 sporcunun katılımı ile yapıldı

Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2019 yapıldı.

Kadın ve erkek olmak üzere 11 kategoride düzenlenen maraton Yedidalga’da gerçekleştirildi.

Maratona KKTC, Türkiye ve İtalya’dan toplam 133sporcu katıldı. Yarışa engelli yüzücüler de katıldılar. Maratonun tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Burada söz alan Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, böyle bir organizasyona imza atmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, maraton için çok güzel hazırlandıklarını ve gelecek yıl için de motivasyon elde ettiklerini söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da 3 yıldır çeşitli işbirlikleriyle beraber bu maratona imza attıklarını kaydederek, bu maratonu bir marka haline getirmek için uğraştıklarını vurguladı.

Ülkede yılın 12 ayında her türlü sporun yapılabileceğini göstermek adına büyük bir emek verdiklerine işaret eden Karaokçu, katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Dereceler şöyle oldu:

GENEL KLASMAN BAYANALAR

  1.  NERİN BAYCAN 42.38 
  2.  NESRİN ÖZGÜN 48.21
  3.  ÖZGE TUĞA 50.21

GENEL KLASMAN ERKEKLER BİRİNCİ 

  1. DOĞUKAN ULAÇ 33.57 
  2.  EMRE ERSOY 37.17 
  3. RÜZGAR MANEOĞLU 40.41
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.