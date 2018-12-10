Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı

Yedidalga’da yapılan 5. Aspava Spor Kulübü Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu’nda, 107’si yabancı, 127 lisanslı sporcu soğuk havaya rağmen yarışırken, genel klasmanda birincilikleri, Türkiyeli sporcular elde etti

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, gençleri doğru alanlara yöneltmek, sporu yaşam biçimi haline getirmelerine, sosyalleşmelerine olanak yaratmak, alanlarında başarılı gençleri ön plana çıkartmak ve toplumsal bilinç düzeyini yükseltme amacıyla destek verdiği, Aspava Spor Kulübü Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu Pazar günü gerçekleştirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarışta; KKTC ve Türkiye’den 127 sporcu, Aspava Restorant’ın önünden start alarak CMC İskelesi’nden geri dönüp aynı noktada tamamlanan 3 kilometrelik zorlu parkurda büyük bir mücadele verdi. Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyon Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Spor Dairesi Dışilişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi..

Günün sonunda makarna ve sıcak ikramların yapıldığı yarışmada elde edilen dereceler şöyle:

“Genel klasman bayanlar

1.İpek Yalkı, İTÜ 43.13 derece

2.İmrem Uyar, ODTÜ 47.20 derece

3.Özlem Ör, Galasataray 48.04

Genel klasman erkekler

1.Tolga Öcal, Üskudar Su Sporları 38.26

2.Halim Lafçı, Galasasaray 40.13

3.Cahit Bozatlı, YDÜ 41.38



