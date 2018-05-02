YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı

Üniversitelerarası Yüzme Şampiyonası’nda Yakın Doğu Üniversitesi bayan ve erkek takımları şampiyon oldular. Doğukan Ulaç şampiyonada 3 rekor birden kırdı.
Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Doğukan Ulaç 100 m serbestte 00:53.05 ile yeni KKTC rekoru ve yeni Üniversite Sporları rekorlarının, 200 m karışıkta ise 02:17.87 ile yeni Üniversite Sporları rekorunu kırdı. Mert Toto 50 m kurbağalamada 00:30.79 yeni Üniversite Sporları rekorunun, İzel Alemdar 50 m kurbağalamada 00:41.50 ile yeni Üniversite Sporları rekorunun sahipleri oldular.
6 rekorun kırıldığı Üniversiteler Arası Yüzme Şampiyonası’nda kırılan rekorlar şöyle:
|
Erkekler, 50m Serbest/Freestyle
|
2.
|
Seri 5
|
Kerem Öktener
|
98
|
25.58
|
K.KULVARÜ.S. REKORU
|
Erkekler, 100m Serbest/Freestyle
|
10.
|
Seri 3
|
Doğukan Ulaç
|
96
|
53.05
|
K. KULVAR REKORU
|
19 +
|
10.
|
Seri 3
|
Doğukan Ulaç
|
96
|
53.05
|
K.KULVAR KKTC REKORU
|
Erkekler, 50m Kurbağa/Breast
|
12.
|
Seri 4
|
Mert Toto
|
95
|
30.79
|
K.KULVAR Ü.S. REKORU
|
Erkekler, 200m Karışık/Medley
|
4.
|
Seri 2
|
Doğukan Ulaç
|
96
|
2:17.87
|
K.KULVAR Ü.S. REKORU
|
Bayanlar, 50m Kurbağa/Breast
|
11.
|
Seri 2
|
İzel Alemdar
|
97
|
41.50
|
K.KULVAR Ü.S. REKORU