YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı

Üniversitelerarası Yüzme Şampiyonası’nda Yakın Doğu Üniversitesi bayan ve erkek takımları şampiyon oldular. Doğukan Ulaç şampiyonada kırılan 6 rekorun 3’ünü kırdı

Üniversitelerarası Yüzme Şampiyonası’nda Yakın Doğu Üniversitesi bayan ve erkek takımları şampiyon oldular. Doğukan Ulaç şampiyonada 3 rekor birden kırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Doğukan Ulaç 100 m serbestte 00:53.05 ile yeni KKTC rekoru ve yeni Üniversite Sporları rekorlarının, 200 m karışıkta ise 02:17.87 ile yeni Üniversite Sporları rekorunu kırdı. Mert Toto 50 m kurbağalamada 00:30.79 yeni Üniversite Sporları rekorunun, İzel Alemdar 50 m kurbağalamada 00:41.50 ile yeni Üniversite Sporları rekorunun sahipleri oldular.

6 rekorun kırıldığı Üniversiteler Arası Yüzme Şampiyonası’nda kırılan rekorlar şöyle:

Erkekler, 50m Serbest/Freestyle

2. Seri 5 Kerem Öktener 98 25.58 K.KULVARÜ.S. REKORU

Erkekler, 100m Serbest/Freestyle

10. Seri 3 Doğukan Ulaç 96 53.05 K. KULVAR REKORU 19 +

10. Seri 3 Doğukan Ulaç 96 53.05 K.KULVAR KKTC REKORU

Erkekler, 50m Kurbağa/Breast

12. Seri 4 Mert Toto 95 30.79 K.KULVAR Ü.S. REKORU

Erkekler, 200m Karışık/Medley

4. Seri 2 Doğukan Ulaç 96 2:17.87 K.KULVAR Ü.S. REKORU

Bayanlar, 50m Kurbağa/Breast