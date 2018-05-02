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YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı

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Üniversitelerarası Yüzme Şampiyonası’nda Yakın Doğu Üniversitesi bayan ve erkek takımları şampiyon oldular. Doğukan Ulaç şampiyonada kırılan 6 rekorun 3’ünü kırdı

YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
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Üniversitelerarası Yüzme Şampiyonası’nda Yakın Doğu Üniversitesi bayan ve erkek takımları şampiyon oldular. Doğukan Ulaç şampiyonada 3 rekor birden kırdı.
Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Doğukan Ulaç 100 m serbestte 00:53.05 ile yeni KKTC rekoru ve yeni Üniversite Sporları rekorlarının, 200 m karışıkta ise 02:17.87 ile yeni Üniversite Sporları rekorunu kırdı. Mert Toto 50 m kurbağalamada 00:30.79 yeni Üniversite Sporları rekorunun, İzel Alemdar 50 m kurbağalamada 00:41.50 ile yeni Üniversite Sporları rekorunun sahipleri oldular.

6 rekorun kırıldığı Üniversiteler Arası Yüzme Şampiyonası’nda kırılan rekorlar şöyle:

Erkekler, 50m Serbest/Freestyle

2.

Seri 5

Kerem Öktener

98

25.58

K.KULVARÜ.S.  REKORU

Erkekler, 100m Serbest/Freestyle

10.

Seri 3

Doğukan Ulaç

96

53.05

K. KULVAR REKORU

19 +

10.

Seri 3

Doğukan Ulaç

96

53.05

K.KULVAR KKTC REKORU

Erkekler, 50m Kurbağa/Breast

12.

Seri 4

Mert Toto

95

30.79

K.KULVAR Ü.S.  REKORU

Erkekler, 200m Karışık/Medley

4.

Seri 2

Doğukan Ulaç

96

2:17.87

K.KULVAR Ü.S.  REKORU

Bayanlar, 50m Kurbağa/Breast

11.

Seri 2

İzel Alemdar

97

41.50

K.KULVAR Ü.S.  REKORU
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