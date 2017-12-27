YDÜ yüzücülerine 41 kere maşallah

Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüleri KKTC Rekorları ve Yaş Rekorlarıyla 2017 yılına damga vurdu. YDÜ yüzücüleri 2017 yılı boyunca 41 rekora imza attılar

Yakın Doğu Üniversitesi yüzme takımı, 2017 yılında ülkemizde ve Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda başarılı sonuçlar elde ederek farklı kategorilerde 41 rekora imza attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, elde edilen başarılarla ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç Dr Hakan Atamtürk öncülüğünde RA25 Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda yüzme antrenörleri Mehmet Gürcenk ve Ergüder Oyal ile yüzücüler hazır bulundu. Toplantıda, yüzücüler Doğukan Ulaç, Buğra Korahan, Mert Toto, Emre Ersoy, Cahit Bozatlı, Orhan Özyiğit, Beren Çakır, Hasan Hüseyin Çakır’ın 2017 yılında katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılar anlatıldı. Antrenörler tarafından yapılan antrenmanlar hakkında bilgiler verildi, yüzücüler duygularını paylaştı.

HAKAN ATAMTÜRK: “REKORLARI KIRMAK BÜYÜK MUTLULUK VERİCİ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk, 1997 yılında açılan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda bugüne kadar büyük başarılara imza atan yüzücüler yetiştirdiklerini söyledi.

Yüzmenin diğer spor dallarına göre, ciddi emek gerektiren ve zorlu bir süreçten geçen bir branş olduğunu ifade eden Hakan Atamtürk, yüzücülerin haftanın yedi günü antrenman yaparak başarılara ulaştığını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi yüzücülerinin farklı branşlarda uzun ve kısa kulvarlarda büyük başarılara imza attığını anlatan Atamtürk, “Gerek ülkemizde gerekse Türkiye’de katıldığımız şampiyonalarda elde ettiğimiz başarılar ve kırdığımız rekorlar mutluluk verici. Bu aynı zamanda sporcularımızı da motive ediyor. Ailelerinde gösterdiği özveri ile yüzücülerin disiplinli çalışmalar sonucunda elde ettikleri başarıların gelecek olan yüzücülere örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz” sözlerini kullandı.

Atamtürk sözlerinin sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi olarak sporcularına maddi ve manevi gereken desteği vereceklerini vurguladı.

SEMBOLİK BONE HAZIRLANDI

Müsabakalarda rekor kıran sporcular için rekor kırdıklarını gösteren özel bone hazırladıklarını da belirten Hakan Atamtürk, bonelerin rekortmen olarak isimlendirildiğini ve bundan sonraki yarışlarda sporcuların bu bonelerle yüzeceğini söyledi.