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YDÜ tuş etti

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İbrahim Bahadi Gençler Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken birinciliği YDÜ Güreş Takımı elde ederken, Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarında mücalede edecek Güreş Milli Takımı aday kadrosu da belirlendi

YDÜ tuş etti
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Gençler Güreş Ligi”nin ilk ayağı “İbrahim Bahadi Gençler Güreş Müsabakaları”, geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda, 205 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde etti. 182 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ikinci olurken, 162 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) üçüncülüğü aldı.

Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Özkan Öztürk, Ercan Köse ve Mesut Ayar hakem olarak görev aldığı müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı olan kulüp ve sporculara madalyaları verildi.

Öte yandan 19 Ekim 2019 tarihinde yapılacak “Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları”nda mücalede edecek Güreş milli takımı aday kadrosu belirlendi.

Belirlenen 21 kişilik milli takım aday kadrosu bugün saat 16.00’da antrenman kıyafetleri ve kimlikleriyle birlikte federasyon lokaline çağrıldılar. Milli takım aday kadrosu şöyle:

"Baran Turgay, Lisad Rahadov, Ali Kurşun, Ahmet Keleş, Mertcan Saymaz, Ömer Yankutan, İsmail Kurşun, Ataberk Dağaşan, Uğur Ertem, Ahmet Bolat, Serhat Atlı, Oğuzhan Şengül, Emirhan Nalbant, Hüseyin Tokdemir, Emre Menekşe, Ömer Özyıldırım, Yunus Kaya Kanat, Bahadır Özcan, Furkan Mazlum, Hasip Mitoğlu, Berke Kehan"

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