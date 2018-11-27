YDÜ sporcularının hedefi, Türkiye Milli Takımı

YDÜ sporcuları Doğukan Ulaç ve Emre Ersoy, yeni rekorlar kırmak ve Türkiye Milli Takımı’na girme hedefiyle Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri’ne katılacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Doğukan Ulaç ve Emre Ersoy, antrenörleri Mehmet Gürcenk eşliğinde Türkiye Yüzme Federasyonu’nun, 28 Kasım – 2 Aralık 2018 tarihleri arasında Ümit Saka anısına düzenleyeceği “Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri”ne katılacaklar.

Bugün adadan ayrılacak olan sporcular, beş gün sürecek olan yarışlarda kürsüyü hedefleyeceler. Emre Ersoy; 2. gün 100 m Serbest, 3. gün 50 m Serbest ve 100 m Sırtüstü, 4. gün 50 m Sırtüstü, 5. gün 100 m Kelebek kategorilerinde, Doğukan Ulaç ise 1. gün 1500 m Serbest, 2. gün 100 m Serbest, 4. gün 200 m ve 800 m Serbest, 5. gün 400 m Serbest kategorilerinde yarışacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’ni yurt dışında temsil edecek olan Doğukan Ulaç ve Emre Ersoy, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk’ü ziyaret ederek hedeflerinin, yeni rekorlar kırmak ve milli takıma girmek olduğunu belirtti.