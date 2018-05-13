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YDÜ rakiplerini tuş etti

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Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, birincilik YDÜ’nün oldu

YDÜ rakiplerini tuş etti
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Büyükler Güreş Ligi”ne ait “Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 97 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 74 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci, 16 puanla Büyükkonuk üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Serkan Köse, Kemal Bayraktar ve Ercan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ’ye birincilik kupasını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.

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