YDÜ play off’a avantajlı girecek

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) son maçında rakibi ÖZEV’i 3-0 yenerek sezonu yenilgisiz lider tamamlayarak play off’a +3 puanla girmeye hak kazandı

Erkekler Bocce Ligi tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) son maçında rakibi ÖZEV’i 3-0 yenerek sezonu yenilgisiz lider tamamlayarak play off’a +3 puanla girmeye hak kazandı. Tatlısu Taşkınköy'ü 3-0 yenerek ligi tek mağlubiyetle 2. sırada bitirirken play off’ta +2 puanla hakkına sahip oldu.

Girne Üniversitesi ligin son maçında zaman zaman zorlansa da rakibi Darbazı 2-1 yenerek 3.sırayı aldı. Gecenin son maçı ise Deniz Plaza ve GÜHAD arasında oynandı. Kazananın play-off’a kalacağı maçta GÜHAD sahadan 2-1 galip ayrılarak adını play-off'a yazdırdı.

Ferdi erkekler bocce şampiyonası başlıyor

30 sporcunun katılacağı Ferdi Erkekler Bocce Şampiyonası 24-27 Temmuz tarihleri arası yapılıyor. Grup ve çift eleme sistemine göre oynanacak olan şampiyonada Girne Üniversitesi’nden Halit, Yakın Doğu Üniversitesi’den Remzi, Yenal, Tatlısu’dan Hakan ve Recep turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor