YDÜ kayıpsız

Uçar Metal Badminton Gençler Ligi’nin ikinci hafta maçları sonunda kadınlarda ve erkeklerde YDÜ, yenilgisiz liderliğini sürdürüyor

Uçar Metal Badminton Gençler Ligi’nin ikinci hafta maçları Pazartesi günü Yakın Doğu Spor Salonu’nda oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı.

2. hafta maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Akdeniz Spor Birliği maçlarını kazanarak yenilgisiz yollarına devam ettiler. Hem kadınlarda hem erkeklerde yenilgisiz liderliğini sürdüren Yakın Doğu’yu, Girne Üniversitesi ve Akdeniz Spor Birliği averajla takip ediyor. Çekişmeli maçlara sahne olan 2 hafta karşılaşmalarında, Akdeniz Spor Birliği kız ve erkek takımları, Net Sporu, kız ve erkeklerde setlerin hep uzatmalara kalmasının ardından zor da olsa 3-2 yenmeyi başardı. Gençlik Gücü erkek takımı Kültür Spor takımını 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken, Kültür Spor ve Net Spor Kulübü haftayı mağlubiyetle kapattılar. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi rakiplerini rahat geçerken, özellikle Net Spor ve Akdeniz Spor Birliği bayan maçı çok heyecanlı ve çekişmeli bir şekilde geçti ve uzatmalara kalan setlerin son setlerinde hata yapmayan Akdeniz Spor Birliği maçı 3-2 kazanmayı başardı. Oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar:

UÇAR METAL GENÇLER BADMİNTON BAYANLAR LİGİ PUAN DURUMU TAKIMLAR O G M AS VS AV PUAN 1- YAKIN DOĞU Ü. 2 2 0 10 0 10 4 2- GİRNE Ü. 2 2 0 10 0 10 4 3- AKDENİZ SPOR B. 2 2 0 8 2 6 4 4- NET SPOR K. 2 0 2 2 8 -6 0 5- GENÇLİK GÜCÜ 2 0 2 0 10 -10 0 6- KÜLTÜR SPOR K. 2 0 2 0 10 -10 0

UÇAR METAL GENÇLER BADMİNTON ERKEKLER LİGİ

PUAN DURUMU