YDÜ Jiu Jitsu takımının hedefi, Dünya şampiyonluğu

Dr. Aziz Suat Günsel, Diogo Moraes Azevedo, Dr. Ulaş Yavuz, Deniz Erdağ, Kani Bilginaylar ve Şirvan Akdemir’den oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu takımının “Londra Uluslararası Kış Açık Jiu-Jitsu Şampiyonası”ndaki hedefi dört altın madalya kazanarak, Dünya şampiyonu olmak olacak

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUBJJ) takımı, Uluslararası Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu tarafından Londra’da düzenlenecek olan “Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası”na katılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek olan Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonasında, NEU BJJ takımı Başantrenör Diogo Moraes Azevedo eşliğinde 5 kişilik bir ekiple temsil edilecek.

Crystal Palace National Sports Centre’da düzenlenecek olan şampiyonaya NEU BJJ takımından 5 sporcu 5 farklı kategoride yarışacak. Yaş grupları ve kemer kategorilerine göre 8 ayrı kategoride gerçekleşecek şampiyonaya, NEU BJJ Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Super Heavy Weigth, Black Belt, Dr. Aziz Suat Günsel, Ultra Heavy Weight Blue Belt, Deniz Erdağ Middle Weight Master 2, Blue Belt, Hasan Ulaş Yavuz, Süper Heavy Weigth, Master3 Blue Belt, Kani Bilginaylar Master 1 Middle, Blue Belt Şirvan Akdemir, Light Weight, White Belt kategorilerinde altın madalya için mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü (NEUBJJ) Diogo Moraes Azevedo, farklı kategorilerde yüzlerce iyi sporcunun yarıştığı bir arenada, takım olarak 4 altın madalya hedeflediklerini söyledi. Ekip olarak beslenme programlarıyla desteklenen disiplinli sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Azevedo, “Gerekli teknikleri uygulayarak rakiplerimiz karşısında üstün pozisyonu elde etmek için kendi gücümüzü ortaya koyacağız. Hedefimize ulaşmak için dövüş becerilerimizi en iyi şekilde ortaya koyacağız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, daha önce Moskova’da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilain Şampiyonasında Master 1 95 + Super Heavy kategorisinde Dünya Şampiyonluğu ünvanını kazandı. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Brezilya başta olmak üzere başka ülkelerde birçok yarışmada yer alan Diogo Moraes Azevedo’nun altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.