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YDÜ güreşçilerinin hedefi Türkiye

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Güreş Federasyonu 2018 Sezonu Ödül Töreni’nde Yakın Doğu Üniversitesi rüzgârı eserken, antrenör Erhun Tekakpınar, hedeflerinin Türkiye müsabakalarında dereceye girmek olduğunu söyledi

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YDÜ güreşçilerinin hedefi Türkiye
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Kuzey Kıbrıs Güreş Federasyonu 2018 Sezonu Ödül Töreni’nde Yakın Doğu Üniversitesi rüzgârı esti.

 Kuzey Kıbrıs Güreş Federasyonu’nun düzenlediği 2018 Yılı Ödül Töreni, Tabipler Birliği Lokali’nde gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2018 Yılı Ödül Töreni’ne, Yakın Doğu Üniversitesi Güreş Takımı başarılarıyla damgasını vurdu. Yıldızlar Ligi Şampiyonu, Gençler Ligi İkincisi, Büyükler Ligi Şampiyonu ve Dr. Fazıl Küçük Şilt Şampiyonu olan YDÜ, yine Yakın Doğu sporcuları Ömer Yıldız, Yıldızlar ve Sergey Franjev Büyükler Galibiyet Kralı, Arif Kondoz ve Hakkı Karapelit ise uluslararası derece alma başarısını gösterdiler.

Ödüllerini Güreş Federasyonu yöneticilerinden alan sporcular, sezon boyu süren yoğun çalışmalarının sonucunu aldıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

 Yakın Doğu Üniversitesi Güreş Antrenörü Erhun Tekakpınar ise bir sonraki hedeflerinin Türkiye müsabakalarında dereceye girmek olduğunu ve sporcularının bunu başaracağına dair inancının tam olduğunu belirtti.

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