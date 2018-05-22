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YDÜ'de su balesi şovu izlenecek

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YDÜ'de su balesi şovu izlenecek
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Hasan İLKER

Yüzme, dans ve jimnastiğin birleşimine, dayanıklılık, güç ve esnekliğin eşlik ettiği bir spor dalı olan su balesine 8 senedir gönül veren KKTC Su Balesi ailesine ilgi büyüyor.

Su balerinlerinin büyülü gösterisi 25 Mayıs Cuma günü Yakın Doğ Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda saat 20.00da yapılacak.

Antrenörlüğünü Deniz Aker'in yaptığı KKTC'nin ilk ve tek su balesi ekibi, yardımcı asistan Sevim Yıkılmaz ve 20 kişilik bir birinden yetenekli su balecilerinden oluşuyor. Tüm halkın davetli olduğu nefes kesecek şov, ücretsiz olacak.

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