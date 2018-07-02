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YDÜ çifte şampiyon

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Uçar Metal Badminton Gençler Ligi'nde kızlarda ve erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon oldu

YDÜ çifte şampiyon
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Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Uçar Metal Badminton Gençler Ligi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 5’inci hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.

Ligi kızlarda ve erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Kızlarda ikinciliği Girne Üniversitesi, üçüncülüğü de Akdeniz Spor Birliği alırken, erkeklerde ise ikinciliği yine Girne Üniversitesi ve üçüncülüğü de yine Akdeniz Spor Birliği kazandı.

Son hafta sonuçları şöyle:

Kadınlar:

Akdeniz Spor Birliği-Kültür Spor K.: 3-2

Yakın Doğu Üniversitesi-Girne Üniversitesi: 5-0

Net Spor K.-Gençlik Gücü: 5-0

Erkekler:

Net Spor K.-Gençlik Gücü: 3-2

Yakın Doğu Üniversitesi-Girne Üniversitesi: 4-1

Akdeniz Spor Birliği-Kültür Spor K.: 3-2

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