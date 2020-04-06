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YDÜ badmintoncuları evde çalışıyorlar

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YDÜ badmintoncuları evde çalışıyorlar

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması sonrasında, spor faaliyetleri dururken, sporcular da evlerinde bireysel antrenmanlar yapıyorlar.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) BadmintonTakımlarında oynayan sporcuları da evde antrenman yaparlarken, formlarını korumaya çalışıyorlar.

Evlerinde çalışan Yakın Doğu Üniversitesi BadmintonTakımları oynayan sporcuları “Evde kal! Sağlıkla kal! Hayatta kal!” mesajı da veriyorlar.

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