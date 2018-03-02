YDK’nın badminton gururu

Yakın Doğu Koleji (YDK), Liselerarası Badminton Müsabakaları’nda hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon olmanın gururunu yaşıyor

Yakın Doğu Koleji Badminton Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Liselerarası Badminton Şampiyonası”nda hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Yakın Doğu Koleji’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Spor Salonu’nda yer alan şampiyonada oynadığı tüm maçları kazanma başarısı gösteren Yakın Doğu Koleji Kız Badminton Takımı, rakiplerine sadece bir set verirken Erkek Takımı rakiplerine hiç set vermedi.

Kız Takımı sırasıyla Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni 4-1 yenerek grubunu birinci tamamladı. Yarı finalde karşılaştığı Namık Kemal Lisesi’ni 5-0 yenen kız takımı finalde de Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni 5-0 yenerek üst üste 7. şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Erkek Takımı sırasıyla İskele Ticaret Lisesi’ni 5-0, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi ve Namık Kemal Lisesi’ni 5-0 yenerek üst üste 6. şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

DENİZ: TÜRKİYE’DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Yakın Doğu Koleji Badminton Takımı Antrenörü Fırat Deniz ve Meryem Demir, elde ettikleri başarıyla ilgili olarak iyi çalıştıklarını, bu çalışma sonucunda da öğrencilerin azminin sahaya doğru yansıdığını belirttiler.

Geçen yılki başarılarını tekrarladıklarını ve bunun mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayan Fırat Deniz, badminton takımının bu başarıyla 16-19 Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin Edirne ilinde yapılacak olan Liselerarası Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılacağını, ülkemizi ve okulunuzu en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Badminton takımlarının şampiyonluk başarısı okulda yapılan sabah toplantısında kupa kaldırılarak kutlandı. Okul müdürü Işılay Arkan ve Başmuavin Alpay Ertaç’tan övgüler alan takımlar ve antrenörleri okul öğrenci ve öğretmenleri tarafından uzun süre alkışlandı.