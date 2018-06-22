Yaz Kupası için kırdılar

Yaz Kupası Kırış Müsabakaları, Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapılırken, müsabakalar, büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti

Yaz Kupası Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Kırış Müsabakaları, Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde Perşembe günü yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken , müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin , başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi, Güzelyurt Taekwondo Karate İhtisas Külübü, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü ve 3 bölge takımlarından lisansları 2018 yılı vizeli bay ve bayan siyah ve renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar, büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.

Bayanlar El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar 2.Betül Ceylan 3.Didem Yanar

2.Katagori: 1.Ana Tüysüz 2.Tuba Şener 3.Gülcan Abdulaliyeva

3.Katagori: 1.Dalya Türk 2.Gülizar Koç 3.Sevda Çamkıran

4.Katagori: 1.Yaren Yuvka 2.Şerife Patlar 3.Nuket Türk

5.Katagori: 1.Ezgi Ceren Acaralp 2.Tülin Kartal 3.Hande Yanar

6.Katagori: 1.Dora Selen Acaralp 2.Ömür Zahide Gül 3.Elif Parlak

7.Katagori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.İpek Nur Gül 3.Senem Kartal

8.Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram 2.Buse Çevik 3.Tülay Kınal

Bayanlar Ayak Kırışı Yopçagi Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar 2.Betül Ceylan 3.Didem Yanar

2.Katagori: 1.Ana Tüysüz 2.Tuba Şener 3.Gülcan Abdulaliyeva

3.Katagori: 1.Dalya Türk 2.Gülizar Koç 3.Sevda Çamkıran

4.Katagori: 1.Yaren Yuvka 2.Şerife Patlar 3.Nuket Türk

5.Katagori: 1.Ezgi Ceren Acaralp 2.Tülin Kartal 3.Hande Yanar

6.Katagori: 1.Dora Selen Acaralp 2.Ömür Zahide Gül 3.Elif Parlak

7.Katagori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.İpek Nur Gül 3.Senem Kartal

8.Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram 2.Buse Çevik 3.Tülay Kınal

Erkekler El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Efe Çevik 2.Emirhan Edalı 3.Mehmet Taha

2.Katagori: 1.Mehmet Kayra 2.Mustafa Zana Bayram 3.Taner Kara

3.Katagori: 1.Emir Veysel Levent 2.Ufuk Öztürk 3.Barış Yıldırım

4.Katagori: 1.Alex Tüysüz 2.Emre Karınca 3.Babur Murtazakulov

5.Katagori: 1.Mert Kaya 2.Oğulcan Doğan 3.Mustafa Sarp Karataban

6.Katagori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu 2.Arda Aslan Öztürk 3.Ufuk Gül

7.Katagori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Kerim Karpuz 3.Mahmut Colayır

8.Katagori: 1.Vandad Lozani 2.Süleyman Bozkurt 3.Zeynel Yıldırım

9.Katagori: 1.Korhan Çağın 2.Ziya Türk 3.Atakan Türk