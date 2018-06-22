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Yaz Kupası için kırdılar

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Yaz Kupası Kırış Müsabakaları, Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapılırken, müsabakalar, büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti

Yaz Kupası için kırdılar
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Yaz Kupası Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Kırış Müsabakaları, Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde Perşembe günü yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken , müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin , başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi, Güzelyurt Taekwondo Karate İhtisas Külübü, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü ve 3 bölge takımlarından lisansları 2018 yılı vizeli bay ve bayan siyah ve renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar, büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.

Bayanlar El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar         2.Betül Ceylan              3.Didem Yanar

2.Katagori: 1.Ana Tüysüz               2.Tuba Şener                 3.Gülcan Abdulaliyeva

3.Katagori: 1.Dalya Türk                2.Gülizar Koç                3.Sevda Çamkıran

4.Katagori: 1.Yaren Yuvka             2.Şerife Patlar               3.Nuket Türk

5.Katagori: 1.Ezgi Ceren Acaralp    2.Tülin Kartal               3.Hande Yanar

6.Katagori: 1.Dora Selen Acaralp    2.Ömür Zahide Gül       3.Elif Parlak

7.Katagori: 1.Ayşe Naz Erdoğan     2.İpek Nur Gül              3.Senem Kartal

8.Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram   2.Buse Çevik                 3.Tülay Kınal

Bayanlar Ayak Kırışı Yopçagi Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar         2.Betül Ceylan              3.Didem Yanar

2.Katagori: 1.Ana Tüysüz               2.Tuba Şener                 3.Gülcan Abdulaliyeva

3.Katagori: 1.Dalya Türk                2.Gülizar Koç                3.Sevda Çamkıran

4.Katagori: 1.Yaren Yuvka             2.Şerife Patlar               3.Nuket Türk

5.Katagori: 1.Ezgi Ceren Acaralp    2.Tülin Kartal               3.Hande Yanar

6.Katagori: 1.Dora Selen Acaralp    2.Ömür Zahide Gül       3.Elif Parlak

7.Katagori: 1.Ayşe Naz Erdoğan     2.İpek Nur Gül              3.Senem Kartal

8.Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram   2.Buse Çevik                 3.Tülay Kınal

Erkekler El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Efe Çevik          2.Emirhan Edalı            3.Mehmet Taha

2.Katagori: 1.Mehmet Kayra           2.Mustafa Zana Bayram         3.Taner Kara

3.Katagori: 1.Emir Veysel Levent    2.Ufuk Öztürk               3.Barış Yıldırım

4.Katagori: 1.Alex Tüysüz               2.Emre Karınca             3.Babur Murtazakulov

5.Katagori: 1.Mert Kaya                  2.Oğulcan Doğan          3.Mustafa Sarp Karataban

6.Katagori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu 2.Arda Aslan Öztürk      3.Ufuk Gül

7.Katagori: 1.Yunus Emre Tomak   2.Kerim Karpuz            3.Mahmut Colayır

8.Katagori: 1.Vandad Lozani           2.Süleyman Bozkurt     3.Zeynel Yıldırım

9.Katagori: 1.Korhan Çağın            2.Ziya Türk                   3.Atakan Türk

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