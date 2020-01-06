Yayar ve Kaylan, Antalya’da seminerinde başarılı

Vedat Yayar ve Recep Kaylan, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’dadüzenlenen Muaythai Antrenör ve Hakem Gelişim seminerini başarı ile tamamladılar

Muaythai Hakem Komitesi Başkanı Vedat Yayar ve Muaythai Teknik Komite Başkanı Recep Kaylan, 03-05 Ocak 2020 tarihleri arasında, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Muaythai Antrenör ve Hakem Gelişim seminerine katıldı.

Vedat Yayar ve Recep Kaylan, semineri başarı ile tamamladılar.Bu arada KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve Federasyon Yönetim Kurulu üyesi İrfan Ağınlı, 04 Ocak 2020 tarihinde, seminerin yapıldığı Grand Park Lara Hotelde Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna, Asbaşkanı Hasan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek yararlı bir toplantı yaptı. Toplantıda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, ikili dostluk kamp ve müsabakalarının yapılması, KKTC’de kurs ve seminerler düzenlenmesi, KKTC’li sporcuların Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalara katılımının kolaylaştırılması ve desteklenmesi konularında görüşmeler yapıldı.