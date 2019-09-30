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Yatların rotası Karpaz

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‘DADDralli Akdeniz’ etkinliği kapsamında, Hatay'dan 41 yat denize açılırken, rotalarını Karpaz olarak belirlediler

Yatların rotası Karpaz
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Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nce (DADD) düzenlenen  ‘DADDralli Akdeniz’ etkinliği kapsamında, Hatay'dan denize açılan 41 yatın bugün KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

Akdeniz'i dünya yelken turizmine açmak, buranın turistik ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla 41 yatçı, yaklaşık bir ay önce Marmaris Orhaniye'den demir aldı.

Bu kapsamda, Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen yatçılar, balıkçı barınağında 5 gün konaklayarak, KKTC’ye, Karpaz bölgesine ulaşmak için denize açıldı. Aralarında ABD'li, İngiliz ve Fransız ekibin de bulunduğu yatçılar, 24 limana uğrayarak Akdeniz sularındaki 45 günlük serüvenin bin 32 mil yolculuk yaparak Fethiye'de tamamlayacak.

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