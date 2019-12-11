Yarı finalistler belirlendi

5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası grup maçlarında sona gelinirken yarı finalistler de belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda dördüncü hafta maçları geçtiğimiz gün tamamlandı.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada Salı gününün ilk maçında Kıbrıs Gazetesi ile BRT karşılaştı. Müsabaka 3-3 sona erdi. Günün diğer maçında Kanal T ile Diyalog karşı karşıya geldi. Müsabakadan 10-2’lik skorla üstün ayrılan taraf Diyalog oldu.

Oynanan müsabakaların ardından Kıbrıs Gazetesi gruptaki maçlarını tamamladı. Kanal T ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak yarı finale yükselme şansını yitirdi. Böylelikle Yenidüzen, Diyalog, BRT ve Kıbrıs Gazetesi yarı finale yükseldiler. Oynanacak son hafta maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri 1-4, 2-3 şeklinde belli olacak.

Sonuçlar

Kıbrıs – BRT: 3-3

Kanal T – Diyalog: 2-10

Program

Bugün (12 Aralık Perşembe)

21.00 Yenidüzen - Diyalog

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Yenidüzen 3 2 1 - 10 6 4 7

2. Diyalog 3 2 - 1 13 7 5 6

3. BRT 3 1 2 - 8 5 3 5

4. Kıbrıs 4 1 1 2 9 11 -2 4

5. Kanal T 3 - - 3 8 19 -11 0