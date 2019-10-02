Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final maçları oynanırken, yarı finalistler belirlendi

Ülkemizin en büyük şirketlerinden Ramadan Cemil İşletmelerinin merhum direktörü ve sevilen sayılan iş insanı spor adamı Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final maçları tamamlandı.

Önceki akşam yapılan çeyrek final karşılaşmaları sonrasında yarı finalistler belirlendi. Hakem Mehmet Malek’in yönettiği çeyrek final maçları sonunda Polis Genel Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Merkezi Cezaevi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yarı finale yükseldiler.

Turnuvanın yarı final maçları 4 Ekim Cuma, final maçları ise 8 Ekim Salı akşamı oynanacak.

Çeyrek final sonuçları:

Polis G.M.-KKTC Meclisi: 14-3

Telefon Dairesi-Devlet Hastanesi: 4-7

Merkezi Cezaevi-İhtiyat Sandığı: 14-3

Gelir Vergi Dairesi-Tarım Bakanlığı: 9-12

Yarı final programı:

4 Ekim Cuma

Saat 19.00: Merkezi Cezaevi-Tarım Bakanlığı

Saat 20.00: Polis Genel Müdürlüğü-Devlet Hastanesi