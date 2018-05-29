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Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'nin 2. etabı KKTC’de düzenlendi

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Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'nin 2. etabı KKTC’de düzenlendi
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 Türk Hava Kurumunun (THK) gözetim ve koordinesinde gerçekleştirilen yarışmaya KKTC Hava Sporları Federasyonu ev sahipliği yaptı.

THK'dan yapılan açıklamaya göre, ferdi klasmanda birinciliği KKTC Hava Sporları Federasyonundan Cemal Direkçi elde etti. THK'dan Ali Zaimoğlu ikinci, KKTC Hava Sporları Federasyonundan Umut Akçıl üçüncü sırada yer aldı.
Takım klasmanda ise KKTC Hava Sporları Federasyonu birinci, Adana Sportif Havacılık Kulübü ikinci, THK üçüncü oldu.
İlk ayağı Alanya'da yapılan yarışmanın diğer etapları Erzincan, Rize ve Eskişehir İnönü'de gerçekleştirilecek

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