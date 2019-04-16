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Yafa Yol Yarışı yapıldı

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun yeni yönetiminin düzenlediği ilk yarış olan Yafa Yol Yarışı kazananları belli oldu

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Yafa Yol Yarışı yapıldı
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yeni yönetim kadrosuyla düzenlediği ilk yarış özelliği taşıyan Yafa Yol Yarışı gerçekleştirildi.

Yarışın startı Lefkoşa Ağıllar Yolu Çemberinden Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yeni başkanı Metin Şenova tarafından verildi. 2009 sezonu için belirlenen Master, Elit, Genç ve Kadın  ve Yıldız A kategorileri 84 ve 64 km’lik parkurlarda yarışırken, Yıldız B kategorisi sporcuları 24 km’lik kriteryum yarışında mücadele ettiler.

Yarışı Yıldız A kategorisinde MGA Takımından Çağın Tosun, Yıldız B kategorisinde Green Pedal Takımından Hasan Hoca, Genç kategorisinde A Takımından İzzet Samet Deste, Büyük Kadın kategorisinde A Takımından Yağmur Aydındağ, Master 1 Kategorisinde A Takımından Kemal Avcı, Master 2 Kategorisinde Aspava Takımından Kazım Beyoğlu, Elit kategorisinde Green Pedal Takımından Bilal Ceral birinci olarak tamamladılar.

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