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WTF’de dereceler açıklandı

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Dr. Küçük Oyunları Taekwondo müsabakaları WTF disiplininde belirlenirken, 18.GTF Avrasya Şampiyonası da başlayacak

WTF’de dereceler açıklandı
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Dr. Küçük Oyunları Taekwondo müsabakaları WTF disiplininde dün başlarken, dereceler belli oldu.

Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında başlayacak 18.GTF Avrasya Şampiyonası, 31. WTF (Olimpik Sistem) Şampiyonası ve 6. World BudoMartialarts Şampiyonası da dün düzenlenen törenle başladı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan oyunlarda ilk gün WTF (Olimpik Sistem) müsabakaları yapıldı.Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri ise düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

WTF Takım klasmanı

KKTC  - 32 puan

İran – 29 puan

TC – 13 Puan

Moldova – 9 puan

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