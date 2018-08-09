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Vudalı şok etti

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Vudalı şok etti
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Akova ile adı adeta özdeşleşen, kulübü K-PET Birinci Lige taşıyan ve sentetik çim zemini stada kavuşturan başarılı başkan Sermen Vudalı, şok bir kararla başkanlıktan istifa etti. Sermen Vudalı’nın istifası sonrasında kulübün eski başkanlarından Cengiz Ozaner’in ismi başkanlık için gündeme geldi

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Akova ile adı adeta özdeşleşen başkan Sermen Vudalı, şok bir kararla istifa etti.

Kulübü K-PET Birinci Lige taşıyan ve sentetik çim zemini stada kavuşturan Sermen Vudalı istifası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Değerli camiam ve sevdiklerim... 2014'ten bu yana sürdürmekte olduğum kulüp başkanlığım ve Kulüpler Birliği disiplin kurulu görevlerinde tekrar görev almama kararı aldım.

2014'ten bu yana Akova'mızı, siz cefakar halkım,yöneticilerim, hocalarım, aslan yürekli futbolcularım, ailem ve sevenlerimle birlikte 1. Lige çıkarma gururunu yaşadık. Kulübümüze  mükemmel bir sentetik çim saha kazandırdık. Bu geçen süreçte vefayı, adamlığı, ihaneti yaşadım. Hayat adına büyük dersler aldım. Yaptığım bu kutsal görevde akova camiasına, yöneticilerime, aileme, başta Daren Vudalı olmak üzere sponsorlara ve tüm dostlarıma bana verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürler ederken ,14 Ağustos Salı akşamı saat 21.00'da kulüp lokalinde yapılacak olağan üstü genel kurulda aday olmayacağım. Genel kurulda buluşmak dileğiyle herkese sevgiler, saygılar diliyorum. Hakkınızı helal edin!"

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