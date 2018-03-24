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Vücutçularımız Türkiye’de podyuma damga vurdular

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Türkiye Halter Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda Kazmaire Ali Rıza, Genç Erkekler Fitness kategorisinde, Salih Enderoğlu, Büyük Erkekler Fizik kategorisinde, Türkiye şampiyonu oldular

Vücutçularımız Türkiye’de podyuma damga vurdular
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Türkiye Halter Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda sporcularımız başarılı sonuçlara imza attılar.

İlk gün Kazmaire Ali Rıza, Genç Erkekler Fitness kategorisinde, ikinci gün ise Salih Enderoğlu Büyük Erkekler Fizik kategorisinde, Türkiye şampiyonu oldular.

2018 Turkiye Halter Vücut Gelistirme ve Fitness Şampiyonası’nda sporcularımızın birinci ve ikinci günde aldıkları sonuçlar şöyle:
Genç Erkekler Fitness...Kazmaire Ali Rıza... Türkiye şampiyonu
Genç Bayanlar Bikini..Aysu Dursun.. Türkiye ikincisi
Genç Erkekler Fitness..Arif Tuğcan Kondoz... Türkiye üçüncüsü
Genç Bayanlar Fitness...Sanem Zekioğluları.. Türkiye beşincisi
Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme...Görkem Cihanlı, Türkiye altıncısı

Büyük Erkekler Fizik.... Salih Enderoğlu .. Türkiye şampiyonu
Body Fitness Bayanlar..Ayse Mulla.. Türkiye ikincisi

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