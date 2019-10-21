Varanoğulları anısına attılar

"Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Kudret Varanoğullari Anısına Atış Turnuvası düzenlendi. Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Ani Turnuvası 5 kategoride yapıldı.
Özellikle gençlerin spora yönelerek kötü alışkanlıklardan uzaklaşması temennisi ile tamamlanan yarışmada dereceye giren sporculara kupalar verildi. Alınan dereceler şöyle:
Yıldızlar
1- Özgün Çağakan 2- Mustafa Yapıcı 3- Hüseyin Genç
GENÇLER
1- Yaşar Özgüvenel 2- Hasan Sunisioğlu 3- Yılmaz Vaiz
ATICI
1- Ahmet Tatlıses 2- Ada Tüzel (YILDIZ) 3- Ahmet Babutsalı (YILDIZ)
AVCI
1- Kadir Çakır 2- Ziya Tüzel 3- Ömer Tözüner
Veteran
1- İsmet Pire 2- Hüseyin Genç 3- Tahir Topal"