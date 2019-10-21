banner255
banner69
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
3 0
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
58 0
 
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
43 0
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
25 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
12 0
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
8 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
125 0
banner82

Varanoğulları anısına attılar

banner27

Kudret Varanoğulları anısına Vadili Avcılık Atıcılık Birliği sporting atış turnuvası düzenledi

Varanoğulları anısına attılar
banner267

"Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Kudret Varanoğullari Anısına Atış Turnuvası düzenlendi. Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Ani Turnuvası  5 kategoride yapıldı.

Özellikle gençlerin spora yönelerek kötü alışkanlıklardan uzaklaşması temennisi ile tamamlanan yarışmada dereceye giren sporculara kupalar verildi. Alınan dereceler şöyle:
Yıldızlar
1- Özgün Çağakan 2- Mustafa Yapıcı 3- Hüseyin Genç
GENÇLER
1- Yaşar Özgüvenel 2- Hasan Sunisioğlu 3- Yılmaz Vaiz
ATICI
1- Ahmet Tatlıses 2- Ada Tüzel (YILDIZ) 3- Ahmet Babutsalı (YILDIZ)
AVCI
1- Kadir Çakır 2- Ziya Tüzel 3- Ömer Tözüner
Veteran
1- İsmet Pire 2- Hüseyin Genç 3- Tahir Topal"

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.