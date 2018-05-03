Üniversiteliler güreşi tanıdı

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü ile Güreş Federasyonu’nun ortak çalışması sonucu geçtiğimiz hafta sonu üniversiteli öğrencilere güreş tanıtıldı.

Üniversiteli öğrencilerinin ilgi odağı olduğu güreşin tarihçesi ve Türk güreşi hakkındaki bilgileri, YDÜ öğretim görevlisi Erhun Tekakpınar verirken, Güreş kuralları ile ilgili bilgiler, Milli Hakem Volkan Avcı tarafından verildi.

KKTC Güreş Federasyonu hakkındaki genel bilgileri aktaran Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın, ilgiden oldukça memnun olduğu gözlemlendi.